İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı: 2026 Gençlik Programı İŞKUR başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde devlet üniversitelerinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı başvuruları sürüyor. Süreç üniversitelere göre farklılık göstermekle birlikte, birçok devlet üniversitesinde başvurular kademeli olarak alınıyor. Öğrencilerin, hem İŞKUR'un resmi dijital kanallarını hem de kendi üniversitelerinin duyuru panolarını yakından takip etmesi gerekiyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları devam ediyor. Başvurular, üniversitelerin kendi akademik takvimlerine ve İŞKUR ile yaptıkları iş birliği protokollerine göre farklı tarihlerde duyuruluyor. Öğrencilerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda ödemeler günlük olarak hesaplanmaktadır. Peki, 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları nelerdir?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde devlet üniversitelerinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı için 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi başvuruları Ekim ayı itibarıyla başladı.
Süreç üniversitelere göre farklılık gösteriliyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ
Günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılma halinde 19.250 TL gelir desteği elde ediliyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.