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        Haberler Bilgi Yaşam Kandil günleri 2026 2027: Diyanet takvimi ile Regaip, Miraç ve Berat Kandili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Kandil günleri 2026 2027: Diyanet takvimi ile Regaip, Miraç ve Berat Kandili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kandil günlerinin takvimi duyuruldu. Müminler, bu gecede hayır dualarında bulunarak manevi atmosferi en iyi şekilde yaşamaya çalışır. 2026 yılında en yakın kandil gecesi, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Regaip Kandili olarak öne çıkıyor. Peki, Diyanet takvimine göre Regaip, Miraç ve Berat Kandili ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 23:46 Güncelleme:
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        1

        Kandil tarihleri araştırılıyor. Üç Aylar'ın başlamasına kısa bir süre kala Regaib Kandili tarihi de merak ediliyor. Regaip Kandili, dini günler takvimine göre Aralık ayında idrak edilecek. Üç ayların içerisinde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliyor. Recep ayıyla birlikte üç aylara girilecek ve Müslümanlar manevi hazırlık sürecine başlayacak. Peki, Recep, Şaban ve Ramazan ne zaman başlıyor?

        2

        REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

        Regaip Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe akşamı idrak edilecek.

        MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

        Miraç Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi günü idrak edilecek.

        BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

        Berat Kandili 22 Ocak Şubat 2027 Cuma günü idrak edilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Ramazan Bayramı Arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 9 Mart 2027 Salı

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

        3

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma gününe denk geliyor.

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