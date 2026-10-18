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        Haberler Bilgi Yaşam Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?

        Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?

        Ekim ayının gelmesiyle kış lastiği zorunluluğuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Araçlarına kış lastiği takmayan araç sahiplerine trafiğe çıkmaları halinde cezai işlemler uygulanıyor. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastikleri, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. Peki kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 23:18 Güncelleme:
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        Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı. Can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Kasım ayında başlayan uygulama nisan ayında sona eriyor. Araç sahipleri tam tarih araştırması yapıyor. Peki Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?

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        KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Kış lastiği uygulaması 2026-2027 dönemi için Türkiye genelinde 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Uygulama, kış şartlarında trafikte güvenliğin artırılması amacıyla ticari araçlar için zorunlu olarak uygulanacak.

        Düzenleme kapsamında kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Böylece ticari araçlar için zorunlu dönem toplam 5 ay sürecek.

        KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

        Kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olacak.

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        Uygulama kapsamında yer alan araçlar arasında şunlar bulunuyor:

        - Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tankerler

        - Ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar

        - Kamyonet ve panelvan gibi ticari taşıtlar

        Hususi otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor.

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        #kış lastiği
        #kış lastiği uygulaması
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