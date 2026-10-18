Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?

Kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı. Can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Kasım ayında başlayan uygulama nisan ayında sona eriyor. Araç sahipleri tam tarih araştırması yapıyor. Peki Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?