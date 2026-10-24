KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖSYM tarafından lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Sınav öncesi adaylara ÖSYM'den saat uyarısı geldi. KPSS Ortaöğretim sınavı sabah saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kurallara göre, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM sına takvimine göre 25 Ekim’de gerçekleşecek KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav oturumu sabah saat 10.15'te başlayacaktır. Ancak ÖSYM'nin katı saat kuralı gereğince adayların dikkat etmesi gereken en önemli husus kapı kapanış saatidir: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.