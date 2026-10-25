KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı! KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları nasıl öğrenilir?

KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları duyuruldu. Yaklaşık 2 milyon adayın başvuru yaptığı sınav için adayların Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla tahmini doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilecek; kesin puanlarını ise sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek. Peki KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl ve nereden sorgulanır?