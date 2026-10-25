KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı! KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları nasıl öğrenilir?
ÖSYM tarafından 2026-KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. Lise mezunu binlerce adayın katılım gösterdiği KPSS soruları ve cevapları sınav sonrası duyuruldu. Sınav sonuçları ise 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Peki, 24 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları nasıl öğrenilir? İşte, KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı kitapçığına ilişkin bilgiler
KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları duyuruldu. Yaklaşık 2 milyon adayın başvuru yaptığı sınav için adayların Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla tahmini doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilecek; kesin puanlarını ise sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek. Peki KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl ve nereden sorgulanır?
KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının (2026-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13.15'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla tahmini doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilecek; kesin puanlarını ise sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenebilecek.
Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
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