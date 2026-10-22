FAİZ SABİT TUTULURSA NE OLUR?

Enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam etmesi halinde Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut seviyesinde koruması da seçenekler arasında bulunuyor. Böyle bir durumda enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve sıkı para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar öne çıkacak. Bu nedenle kararın yanı sıra TCMB'nin açıklayacağı metindeki değerlendirmeler de piyasalar tarafından yakından izlenecek.