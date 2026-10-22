MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK? EKİM 2026 TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi yapılacak mı?
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı karar öncesinde faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, politika faizinin sabit tutulması ihtimali de değerlendiriliyor. Piyasalar, toplantıdan çıkacak karara ve gelecek döneme ilişkin mesajlara odaklandı. Peki, Ekim ayı TCMB faiz kararı ne olacak? İşte, 2026 Ekim TCMB toplantı tarihi ve faiz beklentileri…
Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizine ilişkin kararını açıklayacak. Eylül ayında faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın yeni kararı, enflasyon görünümü ve para politikasının geleceği açısından önem taşıyor.
FAİZ İNDİRİMİNDE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Faiz kararına ilişkin beklentilerde enflasyonun seyri öne çıkıyor. 38 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 37 ekonomistin tahmini arasında 32 isim 100 baz puanlık indirim öngörülüken iki ekonomist faizin sabit tutulmasını bekledi.
İndirim beklentisinin gerçekleşmesi halinde politika faizi yüzde 37'den yüzde 36'ya gerileyecek. Ancak nihai karar, Para Politikası Kurulu'nun ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmesi doğrultusunda şekillenecek.
FAİZ SABİT TUTULURSA NE OLUR?
Enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam etmesi halinde Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut seviyesinde koruması da seçenekler arasında bulunuyor. Böyle bir durumda enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve sıkı para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar öne çıkacak. Bu nedenle kararın yanı sıra TCMB'nin açıklayacağı metindeki değerlendirmeler de piyasalar tarafından yakından izlenecek.
PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN MESAJLARINI İZLEYECEK
Ekim ayı faiz kararının etkisi, yalnızca politika faizinde değişiklik yapılıp yapılmamasıyla sınırlı kalmayacak.
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri ve gelecek döneme ilişkin para politikası yaklaşımı hakkındaki açıklamaları da piyasaların yönü açısından önem taşıyacak. Karar metnindeki mesajlar, sonraki toplantılarda faiz indirimlerinin zamanlamasına ve hızına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilecek.