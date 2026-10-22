Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK? EKİM 2026 TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi yapılacak mı?

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK? EKİM 2026 TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi yapılacak mı?

        Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı karar öncesinde faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, politika faizinin sabit tutulması ihtimali de değerlendiriliyor. Piyasalar, toplantıdan çıkacak karara ve gelecek döneme ilişkin mesajlara odaklandı. Peki, Ekim ayı TCMB faiz kararı ne olacak? İşte, 2026 Ekim TCMB toplantı tarihi ve faiz beklentileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 06:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizine ilişkin kararını açıklayacak. Eylül ayında faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın yeni kararı, enflasyon görünümü ve para politikasının geleceği açısından önem taşıyor.

        2

        FAİZ İNDİRİMİNDE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

        Faiz kararına ilişkin beklentilerde enflasyonun seyri öne çıkıyor. 38 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 37 ekonomistin tahmini arasında 32 isim 100 baz puanlık indirim öngörülüken iki ekonomist faizin sabit tutulmasını bekledi.

        3

        İndirim beklentisinin gerçekleşmesi halinde politika faizi yüzde 37'den yüzde 36'ya gerileyecek. Ancak nihai karar, Para Politikası Kurulu'nun ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmesi doğrultusunda şekillenecek.

        4

        FAİZ SABİT TUTULURSA NE OLUR?

        Enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam etmesi halinde Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut seviyesinde koruması da seçenekler arasında bulunuyor. Böyle bir durumda enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve sıkı para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar öne çıkacak. Bu nedenle kararın yanı sıra TCMB'nin açıklayacağı metindeki değerlendirmeler de piyasalar tarafından yakından izlenecek.

        5

        PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN MESAJLARINI İZLEYECEK

        Ekim ayı faiz kararının etkisi, yalnızca politika faizinde değişiklik yapılıp yapılmamasıyla sınırlı kalmayacak.

        6

        Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri ve gelecek döneme ilişkin para politikası yaklaşımı hakkındaki açıklamaları da piyasaların yönü açısından önem taşıyacak. Karar metnindeki mesajlar, sonraki toplantılarda faiz indirimlerinin zamanlamasına ve hızına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Galvaniz fabrikasında bir işçinin feci ölümü

        Ankara'da, galvaniz fabrikasında halat bağladığı çelik platformunun devrilmesi sonucu altında kalan işçi 24 yaşındaki Danyal Can hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika yetkilisi 3 kişi gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi (İHA)

        #TCMB
        #merkez bankası
        #faiz kararı
        #merkez bankası faiz kararı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması