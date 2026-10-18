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        Haberler Bilgi Gündem Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2026 2027 Merkez Bankası faiz toplantı takvimi

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2026 2027 Merkez Bankası faiz toplantı takvimi

        Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürecek. Ekim ayı içerisinde politika faizini açıklayacak olan Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidip gitmeyeceği, politika faizini sabit mi bırakacağına yönelik araştırmalar devam ediyor. Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu. Peki, Ekim 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) takvimine göre Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takvimi belli oldu. Kurulun kararında enflasyonun seyri, iç talep, ekonomik faaliyet ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici olacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, TCMB Merkez Bankası faiz toplantı takvimi

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        EKİM AYI 2026 TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı takvimine göre Ekim ayı faiz kararı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

        TCMB SON FAİZ KARARINDA FAİZİ SABİT Mİ TUTTU?

        Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak korundu.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ 2026 2027

        Sıradaki Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantıları;

        10 Aralık 2026

        21 Ocak 2027

        18 Mart 2027

        22 Nisan 2027

        10 Haziran 2027

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        #merkez bankası
        #merkez bankası faiz kararı
        #TCMB
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