Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu uyarısı: 17-18 Ekim İstanbul’da hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

HAFTA SONU YURT GENELİ YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonunda yurt genelinde yağışların etkili olacağını belirterek, "Cumartesi günü Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde, pazar günü ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. MGM, ayrıca 36 il için "sarı" ve 4 kent için "turuncu" kodlu uyarıda bulundu

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da cumartesi günü yer yer kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Macit, kentin özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların etkili olacağını kaydetti. Toprağın suya doyduğuna dikkati çeken Macit, İstanbulluları kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Macit, "Pazar günü öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini yitirecek. Hava sıcaklığı 15-17 derece civarında olacak.