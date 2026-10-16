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        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu uyarısı: 17-18 Ekim İstanbul’da hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

        Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu uyarısı: 17-18 Ekim İstanbul’da hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncel hava durumu uyarıları takip ediliyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile dereler taştı, yollar göle döndü. AKOM ve MGM hava muhalefetine karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Peki 17-18 Ekim 2026 İstanbul'da hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        Meteoroloji’den hafta sonu hava durumu raporu bilgisi geldi. İstanbul’da yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla okullar tatil edilmişti. Gece saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülen yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevresinde yoğun şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Peki yağışlar ne zaman bitiyor? İşte, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar gününe ait hava durumu raporu

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        HAFTA SONU YURT GENELİ YAĞIŞLI GEÇECEK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonunda yurt genelinde yağışların etkili olacağını belirterek, "Cumartesi günü Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde, pazar günü ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. MGM, ayrıca 36 il için "sarı" ve 4 kent için "turuncu" kodlu uyarıda bulundu

        İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul’da cumartesi günü yer yer kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Macit, kentin özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların etkili olacağını kaydetti. Toprağın suya doyduğuna dikkati çeken Macit, İstanbulluları kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Macit, "Pazar günü öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini yitirecek. Hava sıcaklığı 15-17 derece civarında olacak.

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        YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

        Hafta sonunda yurt genelinde yağışların devam edeceğini belirten Macit, "Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de, pazar günü de özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz.

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        Yağışlar pazartesi günden itibaren de etkisini kaybedecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılar dışında önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yağış beklentimiz yok" dedi.

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