Muğla ve Çanakkale’de deprem! 3 Kasım 2026 son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle takip ediliyor. 3 Kasım sabahı Ege Denizi'nde iki ayrı sarsıntı kaydedildi. İlk deprem saat 05.41'de Datça açıklarında 2,1 büyüklüğünde ölçülürken, saat 05.52'de Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıklarında meydana gelen 2,7 büyüklüğündeki deprem Gökçeada'ya 122,83 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremlerin derinlikleri sırasıyla 4,71 ve 7,93 kilometre olarak açıklandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…