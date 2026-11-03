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        Haberler Bilgi Muğla ve Çanakkale’de deprem! 3 Kasım 2026 son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Muğla ve Çanakkale’de deprem! 3 Kasım 2026 son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Muğla ve Çanakkale'de meydana gelen depremler, son dakika deprem haberlerini takip edenlerin gündemine geldi. AFAD verilerine göre dün Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ise 2,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bugün ise Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 2,1, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında ise 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 3 Kasım 2026 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 06:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle takip ediliyor. 3 Kasım sabahı Ege Denizi'nde iki ayrı sarsıntı kaydedildi. İlk deprem saat 05.41'de Datça açıklarında 2,1 büyüklüğünde ölçülürken, saat 05.52'de Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi açıklarında meydana gelen 2,7 büyüklüğündeki deprem Gökçeada'ya 122,83 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremlerin derinlikleri sırasıyla 4,71 ve 7,93 kilometre olarak açıklandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

        Ege Denizi'nde 3 Kasım 2026 Salı günü saat 05.41'de 2,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Datça açıkları olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 4,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

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        ÇANAKKALE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA DEPREM

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında da sabah saatlerinde deprem kaydedildi. Saat 05.52'de meydana gelen 2,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesi olarak açıklandı. Sarsıntının Gökçeada'ya 122,83 kilometre uzaklıkta ve 7,93 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

        4

        DÜN MUĞLA 5,1 İLE SALLANDI

        Dün (2 Kasım 2026) Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.49'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Datça'ya 253,19 kilometre uzaklıkta, Akdeniz olarak belirlenen depremin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da saat 18.36'da 2,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.11.03 06:27:51 38.4623 39.2555 1.7 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2026.11.03 05:52:41 40.2153 24.1370 9.2 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.11.03 05:32:46 37.7410 36.1057 5.0 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.11.03 05:06:03 39.1730 28.1280 4.6 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.11.03 05:03:06 39.6038 39.6978 5.0 -.- 1.0 -.- CAGLAYAN-(ERZINCAN) İlksel
        2026.11.03 03:38:15 38.4878 38.1572 12.6 -.- 1.4 -.- KIRKPINAR-(MALATYA) İlksel
        2026.11.03 03:25:29 39.4277 28.9928 17.8 -.- 1.3 -.- DAGARDI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.11.03 03:11:36 35.6247 33.7398 26.9 -.- 2.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) İlksel
        2026.11.03 03:07:48 39.1998 28.9672 17.4 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.11.03 03:06:12 39.1497 28.1540 13.5 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.11.03 02:53:58 38.1245 36.6107 4.3 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.11.03 02:31:56 38.5582 31.4267 3.4 -.- 1.9 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.11.03 02:21:13 38.4588 39.2738 8.6 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2026.11.03 02:19:00 34.7932 31.9398 44.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.11.03 02:13:19 38.8625 37.3842 5.0 -.- 1.8 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
        2026.11.03 02:10:54 38.2193 37.2923 9.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.11.03 02:05:18 38.4017 25.1493 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.11.03 01:38:15 40.7843 27.9465 8.8 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
        2026.11.03 00:59:04 38.5762 31.4308 8.0 -.- 1.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.11.03 00:56:45 37.0408 28.9232 12.4 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
        2026.11.03 00:55:15 40.2528 36.8297 6.4 -.- 1.9 -.- TEKNECIK-ALMUS (TOKAT) İlksel
        2026.11.03 00:51:59 40.7877 28.9875 16.6 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.11.03 00:18:09 39.2372 29.3918 9.2 -.- 2.1 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.11.03 00:10:45 40.6855 33.5377 4.3 -.- 2.0 -.- ALPSARI-KORGUN (CANKIRI) İlksel

        6

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-11-03 05:52:42 40.17183 24.26767 7.93 ML 2.7 Ayion Oros (Yunanistan) - [122.83 km] Gökçeada (Çanakkale)
        2026-11-03 05:41:38 35.456 27.00233 4.71 ML 2.1 Ege Denizi - [143.14 km] Datça (Muğla)
        2026-11-03 05:40:48 37.08017 42.44 7.0 ML 1.7 Simele, Duhok (Irak) - [05.43 km] Silopi (Şırnak)
        2026-11-03 05:32:46 37.7105 36.115 7.01 ML 1.8 Sumbas (Osmaniye)
        2026-11-03 05:07:21 38.18433 38.69433 6.99 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
        2026-11-03 05:06:03 39.16433 28.1335 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-11-03 05:02:18 40.14867 35.62083 5.09 ML 1.0 Zile (Tokat)
        2026-11-03 04:38:54 36.98883 42.61733 7.02 ML 0.9 Simele, Duhok (Irak) - [19.66 km] Silopi (Şırnak)
        2026-11-03 02:31:57 38.58467 31.452 7.0 ML 1.8 Akşehir Gölü - [05.92 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
        2026-11-03 02:21:15 38.44233 39.24867 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
        2026-11-03 02:13:20 38.891 37.39567 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
        2026-11-03 02:10:56 38.2195 37.271 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-11-03 02:05:22 38.51933 25.51267 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - [69.90 km] Çeşme (İzmir)
        2026-11-03 01:38:15 40.801 28.048 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [19.83 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
        2026-11-03 00:55:15 40.28283 36.81733 7.0 ML 1.3 Almus (Tokat)
        2026-11-03 00:52:00 40.777 28.99383 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [09.80 km] Adalar (İstanbul)
        2026-11-03 00:41:02 37.338 36.39533 7.0 ML 1.7 Düziçi (Osmaniye)
        2026-11-03 00:18:10 39.23567 29.47233 7.0 ML 2.3 Emet (Kütahya)
        8

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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