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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman? 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

        ÖGG sınavı ne zaman? 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

        Özel Güvenlik olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren ÖGG 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınav tarihi belli oldu. Adaylar, sınav tarihi ve süreciyle ilgili detayları merak ediyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman? 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 19:12 Güncelleme:
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        Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının tarihi açıklandı. Bu sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor ve özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için düzenleniyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, ÖGG 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı giriş belgesi ile ilgili detaylar

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        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise 27 Ekim 2026’da yayımlanacak.

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        ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı’nın aday, okul ve salon yerleştirme sonuçları, 2 Ekim 2026 Cuma günü ÖGNET üzerinden yayımlandı. Sınav günü T.C. kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formundaki fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının belirlenmesi durumunda aday sınava alınmayacak.

        123.DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından nihai sonuçlar ilan edilecek. Takvime göre 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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