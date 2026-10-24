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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        EGM sınav takvimine göre ÖGG sınavı 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek. Sınav süresi, adayların aldığı eğitim türüne göre farklılık gösterirken Temel Eğitim Sınavı'na giren adaylara 100 genel soru için 120 dakika süre tanınırken oturum saat 12.00'de tamamlanıacak. 123. Dönem ÖGG sınav sonuçları sınav sonrası en çok aratılan konu başlıklarından biri olacak. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 01:35 Güncelleme:
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        Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday bu hafta sonu ÖGG sınavına katılım gösterecek. 123. Dönem ÖGG sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. İşte, ÖGG sonuçları açıklanma tarihi

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        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        123.Dönem ÖGG sınav sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılacak.

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        ÖGG SINAVI NEDİR?

        ÖGG sınavı, Türkiye’de Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı anlamına gelir. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin, gerekli eğitimi tamamladıktan sonra girdiği sınavdır.

        Bu sınavı başarıyla geçerek diğer gerekli şartları da sağlayan kişiler, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almak için başvurabilir.

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        #ÖGG
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