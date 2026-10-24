Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2026 2027 takvimi ile kasım ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı eylül ayında başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler ikinci dönem ara tatiline 8-12 Mart tarihleri arasında girecek. Diğer taraftan 1. dönem ara tatili de merak konusu oldu. Peki kasım ara tatili ne zaman? okullar ne zaman kapanacak? İşte 2025-2026 MEB tatil takvimi...