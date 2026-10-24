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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2026 2027 takvimi ile kasım ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2026 2027 takvimi ile kasım ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanış ve ara tatil tarihi belli oldu. Öğrenciler MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ara tatil ve yarıyıl tatili yapacaklar. İlk ara tatil Kasım ayında olacak ve hafta sonu ile beraber 9 gün sürecek. Ocak ayı sonunda da yarıyıl (15 tatil) başlayacak. Peki kasım ara tatili ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 00:31 Güncelleme:
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        Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı eylül ayında başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler ikinci dönem ara tatiline 8-12 Mart tarihleri arasında girecek. Diğer taraftan 1. dönem ara tatili de merak konusu oldu. Peki kasım ara tatili ne zaman? okullar ne zaman kapanacak? İşte 2025-2026 MEB tatil takvimi...

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        2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

        Öğrenciler, kasım ayında hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN?

        İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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        #Ara tatil
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