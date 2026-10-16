On Numara sonuçları açıklanıyor! 16 Ekim 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA BİLGİ

Kuponlarını farklı yöntemlerle doldurmak isteyen şans oyunu severler için sunulan pratik sistemler şu şekildedir:

Sen Seç Özelliği: Oyun terminalinde sayılarını kendi seçmek istemeyen veya vakti olmayan oyuncular için geliştirilmiştir. Kupon altındaki "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlendiğinde sistem, rastgele 10 şanslı numarayı otomatik olarak belirler.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 10'dan fazla sayı işaretlenerek ikramiye şansını artıran çoklu kombinasyon seçeneğidir. En fazla 15 numara seçilebilir ve bu numaralarla oluşturulabilecek tüm farklı kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde kupona yansıtılır.

Şans oyunları oynamak için 18 yaşından büyük olma şartı aranır.