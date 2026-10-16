On Numara sonuçları açıklanıyor! 16 Ekim 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
On Numara 16 Ekim sonuçları sorgulama ekranında sorgulanmaya başladı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişi Milli Piyango'ya ait olan YouTube kanalında naklen yayınlanıyor. Kazandıran numaraların kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte, 16 Ekim 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar listesi
16 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonuçları merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde canlı ve noter huzurunda On Numara sonucu duyurulacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları sorgulaması yapılıyor.. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, 16 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte 16 Ekim 2026 Cuma On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara sonuçları saat 20.00’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUCU NASILDI?
ON NUMARA SONUÇLARI 12 EKİM 2026
On Numara çekilişi 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekilişin sonuçları;
On Numara sonuçları 12 Ekim 2026 2026: 02, 09, 11, 13, 14, 20, 26, 29, 31, 32, 41, 48, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 72, 73, 80
ON NUMARA OYUNU HAKKINDA BİLGİ
Kuponlarını farklı yöntemlerle doldurmak isteyen şans oyunu severler için sunulan pratik sistemler şu şekildedir:
Sen Seç Özelliği: Oyun terminalinde sayılarını kendi seçmek istemeyen veya vakti olmayan oyuncular için geliştirilmiştir. Kupon altındaki "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlendiğinde sistem, rastgele 10 şanslı numarayı otomatik olarak belirler.
Sistem Oyunu: Bir kolonda 10'dan fazla sayı işaretlenerek ikramiye şansını artıran çoklu kombinasyon seçeneğidir. En fazla 15 numara seçilebilir ve bu numaralarla oluşturulabilecek tüm farklı kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde kupona yansıtılır.
Şans oyunları oynamak için 18 yaşından büyük olma şartı aranır.