On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Ekim Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı
Haftanın beşinci gününde On Numara sonuçları araştırılıyor. On Numara, her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlenmekte ve çekilişler, noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişin hemen ardından sonuçlar "millipiyangoonline.com" üzerinden açıklanıyor. Peki 23 Ekim On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 23 Ekim Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı ve kazandıran numaralar
On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Çekiliş Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango online üzerinden paylaşılıyor. Peki, 23 Ekim 2026 On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak?
ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
On Numara sonuçları saat 20.00’da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 5 TL’dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.