Pastırma sıcakları ne zaman? 2026 Pastırma yazı kaç gün sürecek, hangi gün hissedilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaz üretimi ikiye katlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Türkiye Yüzyılı vizyonunun denizlerdeki karşılığı "mavi vatan"ın ilk fabrikası olduğunu belirterek, "Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borular... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Türkiye Yüzyılı vizyonunun denizlerdeki karşılığı "mavi vatan"ın ilk fabrikası olduğunu belirterek, "Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğalgaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğalgazımızı kullanacak" dedi. Daha Az Göster