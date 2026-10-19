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        Haberler Bilgi Yaşam Pastırma sıcakları ne zaman? 2026 Pastırma yazı kaç gün sürecek, hangi gün hissedilecek?

        Pastırma sıcakları ne zaman? 2026 Pastırma yazı kaç gün sürecek, hangi gün hissedilecek?

        Ekim ayının son günlerine yaklaşırken pastırma sıcakları ile ilgili araştırmalar arttı. Sonbaharda hava sıcaklıklarının yeniden yükseldiği dönem olarak bilinen pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün etkili oluyor. Ancak hava koşullarındaki değişkenlik, kesin tarihleri tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman? 2026 Pastırma yazı kaç gün sürecek, hangi günler hissedilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 01:33 Güncelleme:
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        Havaların birkaç günlüğüne seyrini değiştiren pastırma sıcakları için geri sayım sürüyor. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında görülmesi beklenen pastırma sıcakları, havaların aniden ısınmasıyla birlikte adeta kısa bir yaz dönemi yaşatıyor. Peki bu yıl pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde etkili olacak?

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        PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

        Pastırma sıcakları Ekim ayının son haftası ve Kasım ayının ilk haftası aralığında yaşanıyor.

        PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

        Pastırma yazı, ortalama 3 ila 10 gün arasında sürüyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalırken, bazı dönemlerde iki haftaya kadar uzayabiliyor.

        2026 yılında da pastırma sıcaklarının bölgesel olarak değişiklik göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

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        PASTIRMA YAZI NEDİR?

        Genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasında görülür. Bu dönemde havalar güneşli ve ılık olur, insanlar kendilerini yeniden yaz mevsimindeymiş gibi hissederler. Pastırma yazı adı, eskiden pastırmanın kurutulması için bu sıcak ve kuru havalardan yararlanılmasından gelir. Bu dönem genellikle birkaç gün sürer ve ardından havalar yeniden soğumaya başlar. Pastırma yazı, sonbaharın insanlara sunduğu kısa ama güzel bir sıcaklık dönemidir.

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