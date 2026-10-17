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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık personeli alımı yapılacak! 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık personeli alımı yapılacak! 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık personeli alımına ilişkin beklenen duyuru geldi. Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımlarda aranan koşullar yayınlanacak kılavuz ile belli oluyor. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman? 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli başvurusu nasıl olacak ve kadro dağılımı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 01:21 Güncelleme:
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        Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık sektöründe istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar başvuru tarihleri, kadro dağılımı gibi detayları araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2027 yılında 31 bin 54 sağlık personeli sözleşmeli olarak görevlendirilecek. Peki, sözleşmeli sağlık personeli ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

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        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK!

        Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

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        Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.

        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

        Sağlık personeli alımı için henüz net bir tarih yok. Sağlık Bakanlığı'nda 4924 sayılı Kanun kapsamında 2027 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi. İlerleyen günlerde başvuru tarihi bilgisinin netleşmesi bekleniyor.

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