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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 25 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 25 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Şans Topu'nun 25 Ekim 2026 tarihli çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. Altı numaranın tamamını doğru tahmin eden bir kişiye ikramiyenin sahibi oluyor. Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiye bilgisini öğrenmek için yalnızca numaralara değil, 5+1 kategorisinde kazanan bulunup bulunmadığına ilişkin sonucun kontrol edilmesi gerekiyor. İşte 25 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        1

        Şans Topu sonuçları kupon dolduran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekiliyor. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda duyuruluyor. 25 Ekim Milli Piyango Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2

        ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Şans Topu sonuçları 20.00’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        3

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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