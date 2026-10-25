Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 25 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şans Topu sonuçları 20.00’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.