Sel suları çekildi ama asıl tehlike şimdi başladı: Sakın bu hatayı yapmayın! Evi ve arabası hasar görenler dikkat

Sel suları çekildikten sonra ev ve araç sahiplerini bu kez hasarın boyutu ve onarım masrafları düşündürüyor. Zararın nasıl belgeleneceği, kasko veya konut sigortasının hangi durumlarda devreye gireceği merak ediliyor. Bu süreçte hasarın kayıt altına alınması ve sigorta poliçesinin kapsamının kontrol edilmesi önem taşıyor.