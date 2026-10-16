Sel suları çekildi ama asıl tehlike şimdi başladı: Sakın bu hatayı yapmayın! Evi ve arabası hasar görenler dikkat
Sel ve su baskınlarının ardından evinde, eşyalarında veya aracında hasar oluşan vatandaşların izlemesi gereken adımlar önem taşıyor. Hasarın belgelenmesinden sigorta şirketine bildirim yapılmasına kadar dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Peki, selde zarar gören araçlar için kasko ödeme yapıyor mu, DASK sel hasarını karşılıyor mu? İşte bilinmesi gerekenler...
Sel suları çekildikten sonra ev ve araç sahiplerini bu kez hasarın boyutu ve onarım masrafları düşündürüyor. Zararın nasıl belgeleneceği, kasko veya konut sigortasının hangi durumlarda devreye gireceği merak ediliyor. Bu süreçte hasarın kayıt altına alınması ve sigorta poliçesinin kapsamının kontrol edilmesi önem taşıyor.
HASARI BELGELEMEDEN TEMİZLİĞE BAŞLAMAYIN
Güvenli olduğu durumlarda evde, eşyalarda veya araçta oluşan hasar fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınabilir. Bu kayıtlar, hasar tespit sürecinde yardımcı olabilir. Ancak can güvenliğini tehlikeye atacak alanlara girilmemeli ve acil müdahale gerektiren durumlarda güvenlik öncelikli tutulmalı.
SELDE ZARAR GÖREN ARAÇLAR İÇİN KRİTİK UYARI
Su altında kalan araçlar, dışarıdan sağlam görünse bile motor ve elektronik sistemlerinde hasar riski taşıyor. Bu nedenle araç kontrol edilmeden çalıştırılmamalı, teknik inceleme için uzman desteği alınmalı.
Kasko sigortasının sel ve su baskını hasarını karşılayıp karşılamayacağı, poliçenin kapsamına ve özel şartlarına bağlı. Zorunlu trafik sigortası ise sigortalının kendi aracındaki hasarı karşılamıyor.
EV VE EŞYALARIN SEL HASARI NASIL KARŞILANIR?
Evinde veya eşyalarında sel nedeniyle hasar oluşanların varsa konut sigortası poliçesini incelemesi ve sigorta şirketiyle iletişime geçmesi gerekiyor. Sel ve su baskını teminatının bulunup bulunmadığı poliçeye göre değişiyor.
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), deprem ve genel şartlarda belirtilen deprem kaynaklı zararları kapsıyor; sel ve su baskını hasarlarını karşılamıyor. Bu nedenle sel nedeniyle oluşan zararlar için varsa konut sigortasının teminatları ayrıca kontrol edilmeli.
SİGORTA SÜRECİNDE BU BELGELERİ SAKLAYIN
Hasara ilişkin fotoğraf ve videoların, sigorta şirketiyle yapılan yazışmaların, başvuru kayıtlarının ve mevcut onarım belgelerinin saklanması, sürecin takibine yardımcı olabilir. Sigorta şirketi, hasar dosyasına göre ek bilgi ve belgeler talep edebilir.
Hasarın karşılanıp karşılanmayacağı ve ödeme tutarı; poliçe hükümlerine, hasarın niteliğine ve yapılacak incelemeye göre belirleniyor. Bu nedenle sigorta şirketinin yönlendirmelerinin takip edilmesi önem taşıyor.