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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 22 Ekim Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 22 Ekim Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Haftanın dördüncü günü Süper Loto sonuçları sorgulaması başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından gerçekleşen çekiliş noter huzurunda yapılıyor. 22 Ekim Süper Loto canlı çekiliş sonucu sorgulama ekranı ile ikramiyeler görüntülenebiliyor. İkramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler ''Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 22 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        1

        Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen ve haftanın ikinci çekilişi olan 22 Ekim 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Süper Loto çekilişleri haftada üç gün, salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Peki Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 22 Ekim Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar listesi

        2

        22 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        22 Ekim Süper Loto sonuçları saat 21.30’da yapılan çekiliş sonrası belli oldu.

        İşte kazandıran numaralar,

        7-8-32-3549-51

        20 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR NELERDİ?

        İşte 20 Ekim Süper Loto kazanan numaraları:

        4-10-14-19-51-52

        3

        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, çekiliş tarihini seçerek kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını görüntüleyebiliyor. Kuponlarında yer alan sayıları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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