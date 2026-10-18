Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 18 Ekim Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlanan çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar açıklanıyor. İkramiyenin kendilerine çıkmasını isteyen vatandaşlar Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, 18 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar listesi
Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da 18 Ekim Pazar akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden yayınlanıyor. Bilet seri numarası ile kazancınızı online öğrenebilirsiniz. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 18 Ekim Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Süper Loto sonuçları saat 21.30’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
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SÜPER LOTO KURALLARI
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 10 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.