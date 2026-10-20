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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Haftanın ikinci gününde Süper Loto sonuçları sorgulanıyor. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyen şans oyunu severler 20 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonucu kazandıran numaralara odaklandı. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 20 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        1

        20 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online ile salı günü yapılan canlı çekiliş sonrası erişime açılacak. Şans oyunu tutkunları gözlerini çekiliş sonuçlarına çevirdi. Milli Piyango Süper Loto çekilişiyle ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 20 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Süper Loto sonuçları saat 21.30’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, çekiliş tarihini seçerek kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını görüntüleyebiliyor. Kuponlarında yer alan sayıları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.

        3

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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