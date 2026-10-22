Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 22 Ekim Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri: 5 pasın ardından MB faiz indirdi, Tasfiyedeki fonların sayısı 47'ye düştü, Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan PHP açıklaması, Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. 5 PASIN ARDINDAN MB FAİZ İNDİRDİ Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Böylece Merkez Bankası, bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitmiş oldu. Karar metninde ise enflasyonun ana eğilimindeki geri... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. 5 PASIN ARDINDAN MB FAİZ İNDİRDİ Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Böylece Merkez Bankası, bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitmiş oldu. Karar metninde ise enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekilirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskleri artırdığı belirtildi. TASFİYE SÜRECİNDE OLAN FONLARIN SAYISI 47'YE DÜŞTÜFon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yedinci kez gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır." denildi. Ayrıca bugün fon soruşturması kapsamıda aralarından eski AK Parti Millet vekili Ertan Aydın'ın da olduğu 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi. MSB'DEN YUNANİSTAN VE AB'YE 'LİBYA MUTABAKATI' YANITI Milli Savunma Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın tepkilerine "Üçüncü tarafların değerlendirmeleri mutabakatın hukuki geçerliliğini ortadan kaldıramaz" yanıtını verdi. Bakanlık ayrıca Katar'dan Eurofighter uçağı tedariğine ilişkin görüşmelerin yapıldığını belirtti. "Ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen heyetler arası toplantılarda tedarik edilecek uçak ve mühimmatın kapsamı, pilot ve bakım personelinin eğitimleri ile uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek hususları ele alınmıştır" denildi.SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NDAN PHP AÇIKLAMASIDünya genelindeki internet sitelerinin büyük bölümünde kullanılan PHP programlama dilinde, yapay zeka desteğiyle iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. FBI'dan yapılan uyarıda güvenlik açıklarının hassas verileri ve ağları tehlikeye atabileceği ifade edildi. Birçok ülke önemler için düğmeye bastı. Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan da yapılan açıklamada "E-devlet kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetleri kesintisiz şekilde sunulmaya devam ediyor. Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor" denildi.ABD BAŞKANI TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASIÖte yandan ABD Başkanı Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında "bir şeyler olacağını" söyledi. Trump son açıklamasında "İran'la müzakere yaptığımızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak. Birçok insan seçimlerden sonra olacağını düşünüyor, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek parlamento seçimleri öncesinde, uluslararası basında ABD ve İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin iddialar arttı. MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KORUMASI GÖZALTINA ALINDISarıgül ailesine yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ömer D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklandığı ve müştekilerin tehdit edildiği iddiaları inceleniyor. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında bulunduğu 15 kişi Pazartesi akşamı tutuklanmıştı.A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF'nin Riva'daki merkezinde imza töreni düzenlendi. Böylece Milli Takım, 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet edildi. Sergen Yalçın "Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri... Milli Takım her şeyin üzerinde." dedi.BELİRTİLERİ ÖNEMSE, GEÇ KALMADAN HAREKETE GEÇEkim ayı meme kanseri farkındalık ayı... Ülkemizde her gün 70 kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Litaratür çalışmaları dünya genelinde her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanacağını ortaya koyuyor. Her 100 kadın meme kanserine karşı da 1 tane erkek meme kanseri görülüyor. Meme kanseri, erken tanıda tedavisi mümkün bir hastalık. Lütfen belirtileri önemseyin, tarama programlarına katılın ve geç kalmadan harekete geçin. Daha Az Göster