TCDD 166 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

TCDD Taşımacılık AŞ'nin 166 daimi işçi alımı için belirlediği kontenjanlar, sekiz ayrı meslek dalına dağıtıldı. Personel ihtiyacının en yüksek olduğu alan, 41 kişilik kontenjanla lokomotif mekanikerliği oldu. Bu kadroyu 29 kişilik alımla elektrikçi ve 22 kişilik kontenjanla vagon mekanikeri takip etti. Diğer pozisyonlar için de farklı sayılarda personel istihdam edilmesi planlanıyor.

TCDD 166 işçi alımında mesleklere göre kontenjan dağılımı şöyle:

Mekaniker – Lokomotif: 41

Elektrikçi (Genel): 29

Mekaniker – Vagon: 22

Elektronik İşçisi (Tren): 18

Tesviyeci: 18

Makine Teknisyeni – Motor ve Makine: 16

Tren Teşkil İşçisi: 14

Kaynakçı: 8

Toplam: 166

Adayların başvuracakları kadroya ilişkin mezuniyet alanlarını ve mesleki yeterlilik şartlarını İŞKUR ilanları üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TCDD Taşımacılık AŞ bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) e-Şube platformu aracılığıyla çevrim içi olarak tamamlayabilecek.