VGM burs başvurusu başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2026-2027 burs başvurusu nasıl yapılır, burs miktarı ne kadar?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 yükseköğrenim burs başvuruları başladı. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden takip edilebilecek. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 burs başvurusu nasıl yapılır, burs miktarı ne kadar?
VGM yükseköğrenim burs başvurusunun başladığı duyuruldu. VGM yükseköğrenim bursu, Türkiye’deki üniversitelerde örgün önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için veriliyor. Burstan yararlanmak isteyenler VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir ve burs miktarı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 2027 VGM burs başvuru ekranı ve tüm detaylar
VGM BURS BAŞVURUSU BAŞLADI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları başladı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine aylık 4 bin lira burs verilecek.
Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs başvuruları, 31 Ekim saat 23.59'a kadar "www.vgm.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapılabilecek.
Burs başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden takip edilebilecek.
VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başvurular, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin ilgili kamu kurumlarından doğrulanması ve gerektiğinde ek belgelerin talep edilmesiyle değerlendirilecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik aylık 1750 liralık eğitim yardımı için 6-20 Ekim tarihlerinde alınan başvurular ise sona erdi. Bu kapsamdaki başvuruların değerlendirme işlemlerine başlandı.
KİMLER VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNA BAŞVURABİLİR?
VGM yükseköğrenim bursu, Türkiye’deki üniversitelerde örgün önlisans ve lisans programlarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için veriliyor. Başvurular, VGM Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve ilgili değerlendirme cetveline göre inceleniyor. Burs, açık kontenjanlar doğrultusunda veriliyor.
DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI
Açıklamada, burs başvurusu adı altında kişisel bilgileri toplamayı amaçlayan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı da uyarıda bulunuldu.
VGM'nin, "WhatsApp" uygulamasından başvuru sahipleriyle iletişime geçmediği, herhangi bir belge talep etmediği, hesap açılmasını veya para gönderilmesini istemediği belirtilerek, burs işlemlerinin yalnızca kurumun resmi internet sitesinden takip edilmesi istendi.