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        Haberler Bilgi Yaşam Yalova’da okullar tatil mi? 15 Ekim Yalova’da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik duyurdu!

        Yalova’da okullar tatil mi? 15 Ekim Yalova’da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik duyurdu!

        Yalova'da okulların tatil olup olmadığı kent genelinde yaşanan olumsuz hava sebebiyle araştırılıyor. İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve ulaşımda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Alınan bu karar sonrası '' 15 Ekim Yalova'da okullar tatil mi, ders var mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yalova Armutlu ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle bazı yollar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Peki yarın Yalova'da okullar tatil mi? İşte, Yalova Valiliği'nden okullar ile ilgili açıklaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:07 Güncelleme:
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        Yalova’da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı Yalova Valiliği’nden gelen duyuru sonrası netlik kazandı. İstanbul’da resmi ve özel okulları kapsayan kararın yanı sıra bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı ise ikinci bir duyuruya kadar yasak olacak. Peki, 15 Ekim Yalova’da okullar tatil mi? 15 Ekim Yalova’da okul var mı, ders işlenecek mi?

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        YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Yalova Armutlu ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle bazı yollar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilirken, ikinci bir duyuruya kadar iki tekerlekli araçların saat 22.30’dan itibaren trafiğe çıkmaları da yasaklandı.

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        Yalova’nın Armutlu ilçesinde sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde biriken yağmur suları nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede, iş makinaları çalışma gerçekleştirirken meteorolojiden yapılan uyarının ardından ilçede etkili olan yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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        KENT GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteoroloji verilerine göre Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklenmesi nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda olabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek açısından; İlimiz genelindeki tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelimiz belirtilen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14.10.2026 Çarşamba saat 22.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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