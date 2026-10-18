Yarın okullar tatil mi? 19 Ekim İstanbul’da okul var mı, ders işlenecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar ve su baskınları yaşandı. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara vermişti. Şimdi ise gözler ''19 Ekim okullar tatil mi?'' sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 19 Ekim İstanbul'da okul var mı, ders işlenecek mi?
İstanbul’da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından gözler okulların tatil olup olmamasına ilişkin karara çevrildi. 15-16 Ekim’de okullar tatil edilmişti. Valilik duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 19 Ekim 2026 İstanbul’da okul var mı, ders işlenecek mi?
19 EKİM’DE İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?
19 Ekim okullar tatil edilmedi. İstanbul için 19 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilmesine ilişkin yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Son açıklamalara göre eğitim öğretim faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrencilerin 19 Ekim Pazartesi günü normal ders programına göre okullarına gitmesi öngörülüyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
19 Ekim Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların en düşük 13, en yüksek 18 dereceye ulaşması bekleniyor.