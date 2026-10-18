Yarın okullar tatil mi? 19 Ekim İstanbul’da okul var mı, ders işlenecek mi?

19 EKİM’DE İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Ekim okullar tatil edilmedi. İstanbul için 19 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilmesine ilişkin yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Son açıklamalara göre eğitim öğretim faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrencilerin 19 Ekim Pazartesi günü normal ders programına göre okullarına gitmesi öngörülüyor.