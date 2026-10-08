İnternette geçirilen süre şaşırttı: Haftada 33 saati aştı!

İnternet, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelirken insanların dijital dünyada geçirdiği süre de dikkat çekici boyutlara ulaştı. DataReportal'ın Digital 2026 araştırmaları ve GWI verileri, dünya genelinde internet kullanıcılarının çevrim içi alışkanlıklarını ortaya koydu. Verilere göre kullanıcılar, haftada ortalama 33 saat 13 dakikayı internet üzerinden medya içerikleri tüketerek geçiriyor. Bu süre, bir günün önemli bölümünün videolar, sosyal medya, haberler ve diğer dijital içeriklerle geçtiğini gösteriyor. Ancak araştırmadaki rakam yalnızca telefon kullanımını değil, farklı cihazlardan gerçekleştirilen çevrim içi medya tüketimini de kapsıyor.

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HAFTADA 33 SAAT İNTERNETTE GEÇİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, çevrim içi medya tüketimine ayrılan zaman oldu.

Dünya genelindeki internet kullanıcıları, haftada ortalama 33 saat 13 dakikayı dijital içeriklerle geçiriyor.

Bu rakam, günlük ortalama 4 saat 45 dakikalık çevrim içi medya tüketimine karşılık geliyor.

Veriler, internetin yalnızca iletişim kurmak veya bilgi aramak için değil, eğlence ve günlük alışkanlıkların önemli bir bölümü için de kullanıldığını gösteriyor.

BİR AYDA 142 SAATİ AŞIYOR

Haftalık ortalama üzerinden yapılan hesaplama, dijital içeriklere ayrılan zamanın büyüklüğünü daha açık biçimde ortaya koyuyor.

33 saat 13 dakikalık haftalık süre, dört haftada yaklaşık 133 saate ulaşıyor.

Yıllık ortalamaya göre aylık karşılığı ise yaklaşık 144 saat oluyor.

Bu rakamlar, insanların dijital içerik tüketimine ayırdığı zamanın bir ay içinde günlerle ifade edilebilecek seviyeye ulaştığını gösteriyor.

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SOSYAL MEDYA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

İnternette geçirilen zamanın büyük bir bölümü sosyal medya ve video platformlarına ayrılıyor.

DataReportal'ın Digital 2026 Küresel Genel Bakış Raporu'na göre yetişkin internet kullanıcıları, sosyal ağlar ve video akışlarında haftada ortalama 18 saat 36 dakika geçiriyor.

Bu süre, günlük yaklaşık 2 saat 39 dakikaya karşılık geliyor.

Araştırma, sosyal medya ve video içeriklerinin dijital medya tüketimindeki güçlü konumunu ortaya koyuyor.

GENÇ KADINLARDA SÜRE DAHA YÜKSEK

Araştırmada yaş grupları arasındaki farklılıklar da dikkat çekti.

GWI verilerine göre 16-24 yaş aralığındaki kadınlar, sosyal medya ve video akışlarında haftada ortalama 25 saat 45 dakika geçiriyor.

Bu rakam, günlük 3 saat 40 dakikadan fazla dijital içerik tüketimi anlamına geliyor.

Gençlerin çevrim içi platformlara daha fazla zaman ayırması, dijital alışkanlıkların yaş gruplarına göre farklılaştığını gösteriyor.

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EMEKLİLER DE SOSYAL MEDYADA

Sosyal medya yalnızca gençlerin yoğun olarak kullandığı bir alan değil.

Araştırmada 65 yaş ve üzerindeki erkek internet kullanıcılarının da sosyal medya ve video akışlarında günde ortalama bir saatten fazla zaman geçirdiği belirlendi.

Ancak bu yaş grubunun kullanım süreleri gençlere göre daha düşük seviyelerde bulunuyor.

Bu sonuç, dijital platformların farklı kuşakların günlük yaşamında yer edindiğini gösteriyor.

EN ÇOK VAKİT GEÇİRİLEN PLATFORM DİKKAT ÇEKTİ

Dijital alışkanlıklar araştırmasında uygulamalara ayrılan süreler de incelendi.

Similarweb'in Ağustos 2025 verilerine göre Android kullanıcıları arasında kişi başına günlük ortalama kullanım süresi bakımından TikTok öne çıktı.

Platformu kullanan kişilerin TikTok uygulamasında geçirdiği ortalama süre 1 saat 37 dakika olarak hesaplandı.

YouTube ise toplam Android kullanım süresi bakımından en büyük paya sahip platform oldu.

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INSTAGRAM'DA GÜNLÜK SÜRE 1 SAATİ AŞIYOR

Similarweb'in aynı dönem verileri, Instagram kullanıcılarının uygulamada günde ortalama 1 saat 13 dakika geçirdiğini gösterdi.

Facebook'ta günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 7 dakika, WhatsApp'ta ise 59 dakika olarak ölçüldü.

Bu süreler, her platformun aktif Android kullanıcıları için hesaplanan ortalamaları ifade ediyor.

Dolayısıyla farklı uygulamalara ait rakamlar doğrudan toplanarak tek bir kişinin toplam ekran süresi olarak değerlendirilemiyor.

WHATSAPP GÜNDE 20 KEZ AÇILIYOR

Araştırmada yalnızca uygulamalarda geçirilen süreler değil, uygulamaların gün içerisinde kaç kez açıldığı da incelendi.

Similarweb'in verilerine göre ortalama bir WhatsApp Android kullanıcısı uygulamayı günde 20 defadan fazla açıyor.

Instagram, günlük uygulama açma sıklığında ikinci sırada bulunuyor.

TikTok kullanıcıları ise uygulamayı günde ortalama 10 kez açıyor.

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YOUTUBE'DA TEK SEFERDE DAHA UZUN KALINIYOR

YouTube kullanıcılarının uygulamayı açma sıklığı bazı rakiplerine göre daha düşük olsa da oturum süreleri dikkat çekiyor.

Ağustos 2025 verilerinde YouTube'un Android uygulamasındaki ortalama oturum süresi 14 dakika 29 saniye olarak ölçüldü.

TikTok'ta ortalama oturum süresi 9 dakika 42 saniye, Instagram'da ise 5 dakika 56 saniye oldu.

Bu sonuçlar, kullanıcıların bazı platformlara daha sık girerken bazılarında tek seferde daha uzun zaman geçirdiğini gösteriyor.

İNTERNET KULLANICISI SAYISI 6 MİLYARI AŞTI

DataReportal'ın 2026 yılının ortasına yönelik güncellemesi, internet erişiminin dünya genelinde yaygınlaşmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre Nisan 2026 itibarıyla dünyada internet kullanan kişi sayısı 6,12 milyara ulaştı.

Bu rakam, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 73,8'ine karşılık geliyor.

Buna rağmen yaklaşık 2,2 milyar kişinin hala internet erişimi bulunmuyor.

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SOSYAL MEDYADA 5,79 MİLYAR KULLANICI KİMLİĞİ

Araştırmaya göre dünya genelindeki aktif sosyal medya kullanıcı kimliklerinin sayısı 5,79 milyara yükseldi.

Bu sayı, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 69,9'una karşılık geliyor.

Son bir yılda sosyal medya kullanıcı kimliklerinin sayısında yaklaşık 294 milyonluk artış kaydedildi.

Ancak bir kişinin birden fazla hesabı bulunabildiği için kullanıcı kimlikleri, aynı sayıda benzersiz insan bulunduğu anlamına gelmiyor.

SOSYAL MEDYA EN ÇOK NE İÇİN KULLANILIYOR?

GWI araştırması, insanların sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandığını da ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 49'u arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmayı temel nedenlerden biri olarak gösterdi.

Boş zamanlarını değerlendirmek için sosyal medya kullananların oranı yüzde 39,3, haber okumak için kullananların oranı ise yüzde 30,1 oldu.

Bu sonuçlar, sosyal medya platformlarının yalnızca eğlence değil, iletişim ve bilgi edinme amacıyla da kullanıldığını gösteriyor.

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YAPAY ZEKA KULLANIMI HIZLA YAYILIYOR

İnternet kullanımındaki dikkat çekici gelişmelerden biri de yapay zeka araçlarına yönelik ilginin artması oldu.

DataReportal'ın Nisan 2026 verilerine göre üretken yapay zeka araçlarında aktif kullanıcı sayısı 2,42 milyara ulaştı.

Raporda, bu rakamın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdiği belirtildi.

Ancak farklı hizmetlerdeki hesap ve kullanıcı örtüşmeleri nedeniyle bu sayı, 2,42 milyar farklı kişinin yapay zeka kullandığı şeklinde yorumlanmamalı.

EKRAN BAŞINDA GEÇİRİLEN HER SAAT AYNI DEĞİL

Araştırmada yer alan sürelerin tamamı eğlence amacıyla geçirilen zamanlardan oluşmuyor.

İnsanlar interneti çalışmak, eğitim almak, haber okumak, aileleriyle iletişim kurmak ve günlük işlerini yürütmek için de kullanıyor.

Bu nedenle uzun süre çevrim içi kalmak, tek başına sağlıksız teknoloji kullanımı veya dijital bağımlılık anlamına gelmiyor.

Dijital alışkanlıkların değerlendirilmesinde kullanım amacı ve günlük yaşam üzerindeki etkiler de önem taşıyor.

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RAKAMLAR NASIL HESAPLANDI?

Haftalık 33 saat 13 dakikalık ortalama, GWI'nin kullanıcı beyanlarına dayanan çevrim içi medya tüketimi verilerinden elde edildi.

Veri, telefonun ekranının açık kaldığı toplam süreyi veya insanların bütün internet faaliyetlerini doğrudan ölçmüyor.

Ayrıca farklı dijital içeriklerin aynı anda tüketilebilmesi nedeniyle bildirilen toplam medya süresi, gerçek zaman kullanımından daha yüksek görünebiliyor.

Bu ayrım, araştırmanın sonuçlarının doğru yorumlanması açısından önem taşıyor.

DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR GÜNLÜK HAYATI DEĞİŞTİRİYOR

Dünya genelinde internet kullanan kişi sayısının 6 milyarı aşması, dijital platformların günlük yaşamdaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal medya, video içerikleri, mesajlaşma uygulamaları ve yapay zeka araçları artık milyonlarca insanın günlük alışkanlıkları arasında bulunuyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu haftalık 33 saat 13 dakikalık ortalama ise insanların çevrim içi medya tüketimine ne kadar geniş bir zaman ayırdığını gösteriyor.

Uzmanların dijital kullanım verilerine ilişkin değerlendirmelerinde öne çıkan nokta, yalnızca ekran karşısında geçirilen sürenin değil, bu sürenin nasıl değerlendirildiğinin de önemli olması.

2026 verileri, internetin bilgi edinme, iletişim, eğlence ve günlük yaşamın birçok alanında merkezi bir konuma yerleştiğini ortaya koyuyor.