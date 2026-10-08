İstanbul'da ulaşımda yeni dönem: 17 ilçede başladı

İstanbul'da milyonlarca kişinin günlük yaşamını etkileyen ulaşım sorununa karşı yeni bir adım atıldı. Toplu taşıma araçlarına erişimi kolaylaştırmak ve kısa mesafelerde otomobil kullanımını azaltmak amacıyla hazırlanan paylaşımlı bisiklet modeli, 17 ilçede hizmete sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 18 Eylül 2026'da tanıtılan sistem kapsamında 2 bin 400 elektrik destekli bisiklet kullanıma açıldı. Özellikle metro, metrobüs, otobüs ve vapur yolculuklarının başlangıç ve bitiş noktalarında alternatif ulaşım imkanı sağlaması hedeflenen uygulamanın en yoğun olduğu ilçeler de açıklandı.

17 İLÇEDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bisiklet kullanımını artırmak amacıyla yeni paylaşımlı bisiklet modelini uygulamaya aldı. 18 Eylül 2026'da Caddebostan Sahili'nde düzenlenen etkinlikle tanıtılan sistem, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbullularla buluşturuldu. Yeni uygulamayla 17 ilçede toplam 2 bin 400 elektrik destekli bisikletin hizmet vermesi planlandı.

REKLAM

EN FAZLA BİSİKLET KADIKÖY'DE

Yeni sistemde en fazla bisikletin ayrıldığı ilçe Kadıköy oldu. İlçede toplam 561 bisiklet için işletme izni verildi. Kadıköy'ü 397 bisikletle Maltepe, 284 bisikletle Üsküdar takip etti. Sarıyer'de 188, Kartal'da ise 170 bisikletin hizmet vermesi öngörüldü. Bisikletlerin ilçelere göre dağılımında özellikle Anadolu Yakası'ndaki bazı bölgelerin öne çıkması dikkat çekti.

REKLAM

HANGİ İLÇELERDE HİZMET VERECEK?

İBB tarafından açıklanan işletme izinlerine göre elektrik destekli bisikletlerin ilçelere dağılımı şöyle:

Kadıköy - 561

Maltepe - 397

Üsküdar - 284

Sarıyer - 188

Kartal - 170

Beyoğlu - 137

Beşiktaş - 118

Fatih 100

Bakırköy - 70

Avcılar - 50

Beykoz - 50

Büyükçekmece - 50

Küçükçekmece - 50

Pendik - 50

Şişli - 50

Zeytinburnu - 50

Ataşehir - 25

Toplam - 2.400

ELEKTRİKLİ DESTEKLE YOLCULUK KOLAYLAŞACAK

Yeni sistemin en önemli özelliklerinden biri, bisikletlerin elektrik destekli olması. Elektrik desteği, özellikle yokuşlu güzergahlarda pedal çevirmeyi kolaylaştırabiliyor. Böylece bisikletlerin yalnızca spor veya gezi amacıyla değil, günlük ulaşımda da daha fazla tercih edilmesi hedefleniyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde kısa mesafeli yolculuklara alternatif oluşturması beklenen sistem, kent içi ulaşım seçeneklerini çeşitlendiriyor.

REKLAM

METRO VE VAPUR YOLCULARINI DA İLGİLENDİRİYOR

Uygulamanın temel hedeflerinden biri, toplu taşıma ile bisiklet kullanımını birbirine bağlamak. Metrodan veya vapurdan inen yolcuların gidecekleri noktaya ulaşmak için elektrik destekli bisikletleri tercih edebilmesi amaçlanıyor. Bu model, ulaşım planlamasında ilk ve son kilometre olarak adlandırılan kısa bağlantı yolculuklarında bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyor.

ÜÇ ŞİRKET HİZMET VERECEK

İBB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üç şirkete işletme izni verildi. Yapıdrom Teknoloji AŞ'ye 1.000, Tripy Mobility Teknoloji AŞ'ye 700, Hop Teknoloji AŞ'ye ise 700 bisikletlik işletme izni ayrıldı. Şirketlerin hizmet vereceği ilçeler ve kullanabilecekleri bisiklet sayıları belediye tarafından belirlendi.

REKLAM

BİSİKLETLER NASIL KULLANILACAK?

Yeni uygulama, paylaşımlı bisiklet modeliyle hizmet veriyor. Kullanıcıların bisikletlere ilgili işletmecilerin sistemleri üzerinden erişmesi öngörülüyor. Ancak bisikletlerin hangi noktalarda bulunduğu, kullanılabilir araç sayısı ve kiralama koşulları işletmeciye göre değişebiliyor. Bu nedenle vatandaşların yolculuk öncesinde ilgili şirketin güncel uygulamasını kontrol etmesi gerekiyor.

ÜCRETLER NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da elektrik destekli paylaşımlı bisikletleri kullanmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de kiralama ücretleri. Sistemde üç farklı işletmeciye izin verilmesi nedeniyle fiyatlandırma ve kullanım paketlerinin şirketlere göre farklılık göstermesi mümkün. İBB'nin sistemin tanıtımına ilişkin açıklamasında tüm işletmeciler için geçerli ortak ve sabit bir kiralama tarifesi paylaşılmadı. Güncel fiyatların bisiklet kiralanmadan önce işletmecinin uygulamasından kontrol edilmesi gerekiyor.

REKLAM

ESKİ SİSTEMİN YERİNİ ALDI

İstanbul'da daha önce İSBİKE adıyla kullanılan paylaşımlı bisiklet sistemi, yıllar içerisinde bakım ve işletme sorunlarıyla karşılaşmıştı. İBB'nin açıklamasına göre 2017 yılında 300 istasyon ve 3 bin bisikletle hizmete başlayan sistemde yaklaşık 2 bin bisiklet zamanla hurdaya ayrıldı, çalındı veya gasp edildi. Belediye, 2024-2025 döneminde kalan 1.250 bisikletin bakım maliyetinin 88 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

BELEDİYEYE MALİ YÜK GETİRMEYECEK

Yeni modelde önceki sistemden farklı bir işletme yapısı tercih edildi. İBB'nin açıklamasına göre paylaşımlı bisiklet hizmeti, işletme izni alan özel şirketler tarafından yürütülecek. Böylece bisikletlerin işletilmesi için belediyeye doğrudan mali yük getirmeyen bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Yeni düzenleme, 15 Ekim 2025 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği kapsamında hazırlandı.

REKLAM

TRAFİĞE ALTERNATİF OLMASI HEDEFLENİYOR

İstanbul'da özellikle kısa mesafelerde otomobil yerine bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yeni uygulamanın temel hedefleri arasında yer alıyor. Elektrik destekli bisikletlerin toplu taşıma sistemleriyle birlikte kullanılması, özel araçlara olan bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayabilir. Bununla birlikte uygulamanın trafik yoğunluğu üzerindeki gerçek etkisi, kullanıcı sayısı, yolculuk alışkanlıkları ve bisiklet altyapısının gelişimiyle birlikte değerlendirilebilecek.

ÇEVRECİ ULAŞIMA KATKI SAĞLAYACAK

Yeni bisiklet sistemi, İstanbul'un 2050 yılı için belirlediği karbon nötr kent hedefiyle de ilişkilendiriliyor. İBB, elektrik destekli bisikletlerin kullanımını yaygınlaştırarak sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle kısa yolculuklarda motorlu araç kullanımının azalması halinde ulaşım kaynaklı emisyonların düşürülmesine katkı sağlanabileceği belirtiliyor.

REKLAM

İSTANBULLULAR İÇİN YENİ BİR SEÇENEK

17 ilçede hayata geçirilen paylaşımlı bisiklet modeli, İstanbul'da günlük ulaşım alışkanlıklarının değişmesine yönelik yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar'ın bisiklet sayısında başı çektiği uygulamayla, özellikle kısa mesafelerde daha esnek ulaşım imkanları sunulması hedefleniyor. Sistemin önümüzdeki dönemde ne ölçüde tercih edileceği ise bisikletlerin erişilebilirliği, kullanım ücretleri ve kentteki bisiklet yollarının yaygınlığına bağlı olacak.