Milyonlarca kişi uyuyamıyor: Araştırmadan çarpıcı sonuç

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların uyku alışkanlıklarını inceleyen yeni bir araştırma, modern yaşamın en yaygın sorunlarından birini yeniden gündeme taşıdı. Sağlık teknolojileri şirketi Resmed tarafından 3 Mart 2026'da açıklanan Küresel Uyku Araştırması, 13 ülkeden 30 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 53'ü haftada yalnızca dört gece veya daha az kaliteli uyuyabildiğini söyledi. Stres, çalışma hayatı, telefon kullanımı ve ev sorumlulukları uyku kalitesini etkileyen başlıca nedenler arasında yer aldı. Daha da dikkat çekici olan ise uyku sorunu yaşayan birçok kişinin profesyonel destek almakta gecikmesi oldu.

REKLAM

30 BİN KİŞİNİN UYKU ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ

Resmed'in altıncı kez gerçekleştirdiği Küresel Uyku Araştırması, ABD, Çin, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Polonya, Singapur ve Meksika'yı kapsadı.

11 Aralık 2025 ile 14 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen araştırmada katılımcılara uyku kaliteleri, günlük alışkanlıkları ve uyku sorunlarıyla başa çıkma yöntemleri soruldu.

Araştırma, insanların sağlıklı uykunun önemini bilmelerine rağmen düzenli ve dinlendirici uykuya ulaşmakta zorlandığını ortaya koydu.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ KALİTELİ UYUYAMIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, katılımcıların yüzde 53'ünün haftada en fazla dört gece kaliteli uyuyabildiğini belirtmesi oldu.

Bu sonuç, araştırmaya katılanların yarısından fazlasının haftanın en az üç gecesinde uykusundan tam olarak memnun kalmadığını gösteriyor.

Ancak bu durum, katılımcıların mutlaka önerilen süreden daha az uyuduğu anlamına gelmiyor. Araştırma özellikle uykunun kalitesine odaklanıyor.

REKLAM

UYKUYU EN ÇOK STRES BOZUYOR

Kaliteli uykunun önündeki en büyük engel stres ve kaygı olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 39'u stres veya kaygı nedeniyle uyku kalitesinin olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar, gelecek endişesi ve zihinsel yoğunluk, insanların gece dinlenmesini zorlaştıran başlıca unsurlar arasında gösterildi.

ÇALIŞMA HAYATI İKİNCİ SIRADA

Araştırmada katılımcıların yüzde 22'si iş hayatını uyku düzenlerini bozan nedenler arasında gösterdi.

Yoğun çalışma saatleri, mesleki sorumluluklar ve iş kaynaklı düşünceler uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, düzenli ve yeterli uykunun günlük yaşamın yanı sıra dikkat, konsantrasyon ve iş performansı açısından da önemli olduğunu belirtiyor.

REKLAM

YATMADAN ÖNCE TELEFON KULLANANLAR DİKKAT

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 21'i yatmadan önce ekran kullanmanın kaliteli uyumasını engellediğini ifade etti.

Telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların gece saatlerinde kullanılması, uykuya geçişi zorlaştırabilen alışkanlıklar arasında bulunuyor.

Özellikle ekran başında geçirilen sürenin uzaması, yatış saatinin gecikmesine ve uyku düzeninin bozulmasına katkıda bulunabiliyor.

EV İŞLERİ DE UYKUYU ETKİLİYOR

Günlük yaşamın sorumlulukları, araştırmada uyku kalitesini etkileyen başka bir unsur olarak öne çıktı.

Katılımcıların yüzde 19'u ev işlerini ve hane içindeki sorumlulukları kaliteli uykunun önündeki engeller arasında gösterdi.

Uyku bozukluklarının etkili olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 18 olarak açıklandı.

REKLAM

YÜZDE 83'Ü UYKUDA ZORLANIYOR

Araştırmanın genel sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 83'ü kaliteli ve düzenli uyumanın önünde en az bir engel bulunduğunu bildirdi.

Bu oran, uyku sorunlarının yalnızca belirli bir yaş grubunu veya meslek alanını ilgilendirmediğini gösteriyor.

Stres, çalışma hayatı, teknoloji ve aile sorumlulukları gibi farklı etkenler, insanların dinlenme alışkanlıklarını bir arada etkileyebiliyor.

UYKU SORUNUNU NORMAL KARŞILAYANLAR VAR

Araştırma, bazı insanların yaşadıkları uyku problemlerini yeterince önemsemediğini de ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 20'si uyku sorunlarını ciddi bir problem olarak görmediğini ifade etti.

Yüzde 17'si ise bu sorunları günlük hayatın doğal bir parçası olarak değerlendirdi.

Bu sonuçlar, uyku problemlerinin zamanla normalleşebildiğine işaret ediyor.

REKLAM

ÇOĞU KİŞİ DOKTORA GİTMİYOR

Araştırmada dikkat çeken en önemli sonuçlardan biri, uyku problemi yaşayan kişilerin profesyonel destek alma davranışıyla ilgili oldu.

Katılımcıların yüzde 66'sı devam eden uyku sorunları için bir sağlık uzmanına başvurabileceğini söyledi.

Buna karşılık bugüne kadar uyku sorunları nedeniyle profesyonel yardım aldığını bildirenlerin oranı yalnızca yüzde 23'te kaldı.

Bu fark, uyku sağlığının öneminin bilinmesiyle harekete geçilmesi arasında büyük bir boşluk bulunduğunu gösterdi.

BAZILARI SORUN BÜYÜYENE KADAR BEKLİYOR

Katılımcıların yüzde 15'i sağlık sorunları ciddi hale gelmeden yardım aramadığını belirtti.

Uyku konusunda tavsiye almak isteyenlerin bir bölümü ise sağlık uzmanları yerine çevresindeki insanlara başvuruyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 24'ü arkadaşlarından, yüzde 24'ü aile üyelerinden ve yüzde 22'si internet arama motorlarından uyku konusunda bilgi alıyor.

REKLAM

UYKU SAĞLIĞI İÇİN UZMAN UYARDI

Resmed Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Carlos Nunez, araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken uyku sağlığı konusunda farkındalığın artmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Ancak Nunez, yalnızca uykunun önemini bilmenin yeterli olmadığını, günlük yaşamda uyku kalitesini bozan engellerin azaltılması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Uzman, insanların bilgi sahibi olmanın ötesine geçerek uyku sağlıklarını iyileştirecek adımlar atmalarının önemine dikkat çekti.

DÜNYANIN EN İYİ UYUYAN ÜLKESİ JAPONYA OLDU

Araştırmanın ülkeler arasındaki uyku kalitesi karşılaştırmasında Japonya ilk sıraya yerleşti.

Japonya'yı Çin, Hindistan, Brezilya ve Polonya takip etti.

Ancak bu sıralama, söz konusu ülkelerde yaşayan herkesin yeterli süre uyuduğu anlamına gelmiyor. Değerlendirme, araştırmada ölçülen uyku kalitesi sonuçlarına dayanıyor.

REKLAM

EN İYİ UYUYAN 10 ÜLKE AÇIKLANDI

Resmed'in 2026 Küresel Uyku Araştırması'nda uyku kalitesi bakımından ilk 10 sırada yer alan ülkeler şöyle:

1 - Japonya

2 - Çin

3 - Hindistan

4 - Brezilya

5 - Polonya

6 - Güney Kore

7 - Meksika

8 - Singapur

9 - Almanya

10 - ABD

Avustralya, Fransa ve İngiltere ise sıralamanın son üç basamağında yer aldı. Türkiye araştırmaya dahil edilmedi.

UYKUNUN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ AMA...

Araştırmada katılımcıların yüzde 84'ü düzenli ve kaliteli uykunun sağlıklı yaşam süresini uzatmaya yardımcı olabileceğini bildiğini belirtti.

Yüzde 53'ü ise uzun ve sağlıklı bir yaşam için uykuyu beslenme ve egzersizden daha önemli bir alışkanlık olarak değerlendirdi.

Buna rağmen kaliteli uykuya ulaşmakta zorlananların oranının yüksek kalması, bilgi ile günlük alışkanlıklar arasındaki farkı ortaya koyuyor.

REKLAM

AKILLI SAATLERLE UYKU TAKİBİ YAYGINLAŞIYOR

Araştırmanın bir başka sonucu da insanların uykularını teknoloji yardımıyla takip etmeye daha fazla ilgi göstermesi oldu.

Katılımcıların bir bölümü akıllı saat, bileklik ve benzeri cihazlardan yararlanarak uyku alışkanlıklarını izlediğini belirtti.

Bu cihazlar uyku süreleri ve gece boyunca yaşanan değişimler hakkında tahmini veriler sunabiliyor.

Ancak uzmanlar, giyilebilir cihazların sağladığı bilgilerin tek başına tıbbi tanı yerine geçmediğini hatırlatıyor.

KALİTELİ UYKU İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uyku sağlığını korumak için düzenli yatış ve kalkış saatleri oluşturmak, yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak ve rahat bir uyku ortamı hazırlamak öneriliyor.

Yetişkinlerin büyük bölümü için gecelik en az yedi saat uyku tavsiye ediliyor. Bununla birlikte yalnızca uyku süresi değil, uykunun bölünmemesi ve kişinin sabah dinlenmiş hissetmesi de önem taşıyor.

Uzun süredir devam eden uykusuzluk, gündüz aşırı uyku hali veya uykuda solunum durması şüphesi gibi durumlarda sağlık uzmanına başvurulması gerekiyor.

REKLAM

MİLYONLARCA İNSANI İLGİLENDİREN SORUN

Resmed'in 2026 araştırması, sağlıklı uykunun önemine ilişkin farkındalığın artmasına rağmen birçok insanın düzenli ve kaliteli uyumakta zorlandığını ortaya koydu.

Özellikle stres, iş hayatı ve yatmadan önce ekran kullanımı, katılımcıların bildirdiği başlıca engeller arasında bulunuyor.

Uzmanlara göre uyku kalitesini iyileştirmek, yalnızca geceleri daha uzun süre yatakta kalmakla sınırlı değil. Uyku düzenini etkileyen günlük alışkanlıkların değerlendirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması da önem taşıyor.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise insanların büyük bölümünün uykunun sağlıklı yaşam için önemini bilmesine rağmen, uyku sorunlarını çözmek için yeterli adımı atmaması oldu.