Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Bir Cumhuriyet filmi: Son Akşam Yemeği

        Bir Cumhuriyet filmi: Son Akşam Yemeği

        Başrollerini Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Aslı Tandoğan paylaştığı 'Son Akşam Yemeği' filmi cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü'nün mutfağında yaşananlar beyazperdeye taşıyacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir Cumhuriyet filmi: Son Akşam Yemeği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinema tarihimizde ilk kez işlenen konusuyla 'Son Akşam Yemeği'nde Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılırken alt katta bulunan mutfakta o tarihi anlara tanıklık eden aşçısından, yamağına mutfak çalışanlarının hüzün ve mutluluk dolu yirmi dört saati beyazperdeye yansıyacak.

        Yapımcılığını CineGenna Pictures üstlendiği, yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren bu özel projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğu ise Levent Onan oturuyor.

        REKLAM

        Onur Tuna’nın Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil’in Latife Hanım’ı canlandıracağı filmde Engin Şenkan ve Azra Aksu Ahir Usta ve torunu Elif olarak beyazperdeye gelecek. Filmde Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi usta oyuncular da rol alıyor.

        Dekor, kostüm ve sanat çalışmaları aslına uygun olarak yapılan, o günlerin sosyal ve psikolojik atmosferini yorumlayan 'Son Akşam Yemeği', 27 Ekim Cuma günü, Cumhuriyetimiz 100. yılında Türkiye, Avrupa ve Azerbaycan’da aynı anda vizyona girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pelin akil
        #onur tuna
        #Son Akşam Yemeği
        #Cumhuriyet
        #100. yıl
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı