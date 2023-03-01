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'Bir Terennüm' 8 Mart’ta Alan Kadıköy’de

Orchestra Theatre'ın Firuze Engin’in kaleme aldığı yeni oyunu 'Bir Terennüm' 8 Mart’ta Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşacak.

'Bir Terennüm' 8 Mart’ta Alan Kadıköy’de
HABERTURK.COM


Ortak akılla üretme prensibinden yola çıkan Türkiye’nin ilk içerik şirketi Orchestra Content’in, deneyimli tiyatrocu Şebnem Sönmez süpervizörlüğünde hayata geçirdiği Orchestra Theatre, yeni oyunu 'Bir Terennüm' ile seyirciyle buluşacak.
Firuze Engin’in kaleme aldığı, Gülhan Kadim’in yönetmen koltuğuna oturduğu 'Bir Terennüm'de, sahneyi İpek Türktan ve Tolga İskit paylaşıyor. 'Bir Terennüm' prömiyerini 8 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de gerçekleştirecek.

OYUNUN KONUSU

1935’ten günümüze bir ailenin içinde dolaşıp duran bir şarkı, geçmişten ziyarete gelen konuklar, elden ele dolaşan bir avuç fındık, içinde ruhların, kalplerin durmadan yer değiştirdiği Çamlıca’da bir ev. Ailenin komik, içli, tuhaf, sır dolu insanları; İstanbul’un farklı zamanlardaki sokağa çıkma yasağı günlerinde birbirleriyle buluşur, hafıza zamanı parçalar, her bir parçayı tekrar, tekrar çağırır. Ve bir terennüm bu buluşmalara eşlik eder.

08.03.2023 Çarşamba, 20.30 - Alan Kadıköy
11.03.2023 Cumartesi, 20.30 - Kumbaracı50
14.03.2023 Salı, 20.30 - Baba Sahne
30.03.2023 Perşembe, 20.30 - Oyun Atölyesi
26.04.2023 Çarşamba, 20.30 - ENKA Oditoryumu

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