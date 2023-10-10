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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Birinci Cuma şiiri, Attila İlhan'ın kendi sesinden yayınlandı

        Birinci Cuma şiiri, Attila İlhan'ın kendi sesinden yayınlandı

        Şair Attila İlhan'ın vefatının 18. yılı sebebiyle Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından Birinci Cuma şiiri ilk kez Attila İlhan'ın kendi sesinden yayınlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:43
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        İlk kez kendi sesinden yayınlandı
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        Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yağmur Kaçağı isimli kitapta yer alan Birinci Cuma şiiri, Attila İlhan tarafından şiirin ilk yazıldığı orijinal kağıdın da yer aldığı bir klip ile beğeniye sunuldu.

        İzmir Menemen'de 1925'de dünyaya gelen İlhan, şiirleri, romanları, öyküleri, denemeleri ve senaryoları ile Türk edebiyatında derin izler bıraktı.

        İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 10 Ekim 2005'te vefat eden usta şair, ilk olarak Ben Sana Mecburum isimli şiir albümünde eserlerini seslendirmişti.

        İlhan, daha sonra Ne Kadınlar Sevdim isimli ikinci albümünü yayınlamıştı. Şairin vefatından sonra ise son albümü An Gelir şiirseverlerin beğenisine sunulmuştu.

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        #Attila İlhan
        #Birinci Cuma
        #Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı
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