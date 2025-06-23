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        Haberler Kültür-Sanat Müzik BKM'nin 30. yılında Harbiye Açıkhava'da 5 özel konser

        BKM'nin 30. yılında Harbiye Açıkhava'da 5 özel konser

        BKM, 30. yılında, janrlarının en güçlü yıldızlarını 26-30 Temmuz tarihleri arasında, 5 gece, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:40
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        Harbiye Açıkhava'da yıldızlar geçidi
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        BKM, yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Harbiye geleneğini bu yıl da bozmuyor; dopdolu programıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 26Temmuz’da Sıla, 27–28 Temmuz’da Melike Şahin, 29 Temmuz’da Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in bol kahkahalı “Kaynat Bakalım” şovu, 30 Temmuz’da ise Ata Demirer Gazinosu 2, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek, müzik, kahkaha ve yıldızlarla dolu bu özel Harbiye Geceleri’nin biletleri satışa çıktı.

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        #bkm
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
        #Melike Şahin
        #Ata Demirer
        #Nükhet Duru
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