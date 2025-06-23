BKM'nin 30. yılında Harbiye Açıkhava'da 5 özel konser

BKM, yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Harbiye geleneğini bu yıl da bozmuyor; dopdolu programıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 26Temmuz’da Sıla, 27–28 Temmuz’da Melike Şahin, 29 Temmuz’da Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in bol kahkahalı “Kaynat Bakalım” şovu, 30 Temmuz’da ise Ata Demirer Gazinosu 2, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek, müzik, kahkaha ve yıldızlarla dolu bu özel Harbiye Geceleri’nin biletleri satışa çıktı.