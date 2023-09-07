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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Bodrum Türk Filmleri Haftası başlıyor

        Bodrum Türk Filmleri Haftası başlıyor

        Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 11. Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH), 29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında davetlileri ve Bodrum halkı ile buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:46
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        Bodrum Türk Filmleri Haftası başlıyor
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        Bodrum Türk Filmleri Haftası 11. Kez , "Sinemanın yeri ayrı, sinemada yerin ayrı" sloganıyla gerçekleşiyor.

        Etkinliğe katılan davetliler filmlerle buluşurken, gelecek sezonun film tanıtımlarını da yönetmenlerin ve oyuncuların sunumuyla izleme şansı buluyorlar.

        Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek olan açılış ve ödül töreninin ardından değerli sanatçıların konserleri, stand up ve dans gösterileri yer alıyor.

        Ünlü sanatçıların katılacağı ve ödül alacağı heyecan verici gece için biletler internetten de satışta olacak.

        ÜNLÜ İSİMLER DE BASIN TOPLANTISINDAYDI

        Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncuların da katılımı ile gerçekleşen Bodrum Türk Filmleri Haftası basın toplantısında Bodrum'a yerleşme kararı hakkında konuşan oyuncu Fikret Kuşkan "4-5 yıldır planladığımız bir şeydi. İstanbul fazla büyüdü o yüzden ailem ve benim için çok doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Burası bizim için sakin bir liman" dedi.

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        Oyuncu Kaan Çakır "Bodrum sosyo kültürel birikimi, tarihsel zenginlikleri, sanat ve sinema konularında çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapmak için çok ideal bir yer. Bodrum Türk Filmleri Haftası 11. yılında bu doğrultuda çok yol almış, adını Bodrum'dan alan nadir, gelecek vaat eden ve aynı zamanda sektörde önemli misyonu olan bir etkinlik. Bu etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum" dedi.

        Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin ise "CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi ve zengin seçki sunduğumuz vizyon filmleriyle, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu senenin özelliğine yakışır bir program hazırladık. Sinemanın yeniden eski gücüne kavuşması ve sektör dinamiklerinin Türk Sineması lehine dönmesi hepimiz için mutluluk verici gelişmelerdir. Gerçekleştirdiğimiz bu haftanın bu yönde büyük katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

        ÖZEL ÖDÜL YILMAZ GRUDA ANISINA VERİLECEK

        Bodrum Türk Filmleri Haftası 2023 programında geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli sanatçı Yılmaz Gruda adına, bir diğeri ise Bodrum'un önemli simgelerinden olan ölümünün 50. yılında Halikarnas Balıkçısı adına iki özel ödül verilecek.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaşam Boyu Onur Ödülü, Genç Başarı Ödülü sektördeki değerli isimlerle buluşacak. Eğlenceli bir komedi filmi olan İllegal Hayatlar ve başrol oyuncusu Mahsun Karaca, bu senenin oldukça ilgi gören filmlerinden Kurak Günler ve başrol oyuncusu Selahattin Paşalı ile Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Zafer Algöz, Melek Baykal gibi değerli isimler Bodrum'da sinemaseverlerle buluşacak.

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        #Bodrum Türk Filmleri Haftası
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