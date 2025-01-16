Bollywood yıldızı Saif Ali Khan'a, evinde bıçaklı saldırı
Bollywood'un ünlü oyuncusu Saif Ali Khan, Hindistan'ın Mumbai kentindeki evine giren bir saldırgan tarafından defalarca bıçaklandı. Olayın ardından hemen ameliyata alınan Khan'ın, hayati tehlikeyi atlattığı duyuruldu
'Dil Chahta Hai', 'Kokteyl', 'Hum Tum' ve 'Kal Ho Naa Ho' gibi filmlerle tanınan Bollywood'un ünlü oyuncusu Saif Ali Khan, Hindistan’ın Mumbai kentindeki dairesine gece saatlerinde giren bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
Evli ve 2 çocuk babası olan 54 yaşındaki oyuncu, boynundan, omurgasından ve elinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Khan, yapılan acil müdahalenin ardından ameliyata alındı.
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Nitin Dange, oyuncunun durumuyla ilgili olarak, “Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik omuriliğinde ciddi bir yaralanma meydana geldi. Bıçağı çıkarmak ve sızan omurilik sıvısını onarmak için operasyon gerçekleştirdik” dedi.
Doktorlar, Khan’ın hayati tehlikeyi atlattığını ve iyileşme sürecinin başladığını açıkladı.
HIRSIZLIK ŞÜPHESİ
Polis yetkilileri, saldırganın daireye hırsızlık amacıyla girdiğini ve Saif Ali Khan’ın onu engellemeye çalışırken saldırıya uğradığını düşündüklerini belirtti. Evde bulunan kadın çalışan da saldırıda yaralandı ve tedavi altına alındı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
70’ten fazla film ve televizyon dizisinde yer alan ve birçok ödül kazanan Saif Ali Khan, Hindistan’ın en tanınmış oyuncuları arasında yer alıyor.
Fotoğraflar: Shutterstock Avalon