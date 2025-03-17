Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Birleşik Krallık turnesi

Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. sezonunda Birleşik Krallık’ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

En son 2018’deki Avrupa turnesiyle büyük beğeni toplayan BİFO, 4-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Perth, Edinburgh, Londra, Guildford ve Sheffield'i kapsayan bir turne gerçekleştirecek.

BİFO’nun Birleşik Krallık’taki bu ilk turnesi, 5 Nisan’da İskoçya’nın Perth şehrindeki Perth Concert Hall’da vereceği konserle başlayacak.

Konserlerin solisti ise tekniği ve ruhunu müziğe yansıtmasındaki ustalığıyla tanınan çellist Pablo Ferrández olacak.

15. Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda ödül kazanan ve Sony Classical’in özel sanatçısı olan Pablo Ferrández, "yeni bir çello dehası" (Le Figaro) olarak selamlanıyor.

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KLASİKLERIN BÜYÜSÜ VE FERİT TÜZÜN’ÜN ESERİYLE ZENGİNLEŞEN REPERTUVAR

Programda, Ferit Tüzün, Franz Schubert ve Ludwig van Beethoven ve Fransız müziğinin zarif temsilcisi Saint-Saëns'ın yapıtları yer alıyor. Turne boyunca, Schubert’in “Bitmemiş” başlığını taşıyan 8. Senfonisi, Saint-Saëns’ın 1. Çello Konçertosu ve Beethoven’ın “Pastoral” başlıklı 6. Senfonisi seslendirilecek. Londra ve Sheffield konserlerinde ise bu programa ek olarak, Ferit Tüzün’ün Nasreddin Hoca “Humoresque” adlı eseri dinleyiciler ile buluşacak. Müzikseverler, BİFO’nun Birleşik Krallık turnesini, borusansanat ve borusanistanbulfilarmoni sosyal medya hesapları ile Nisan ayının başında aktif olacak bifoturne.com blogu üzerinden yakından takip edebilecekler.

Geçtiğimiz yıllarda da uluslararası alanda başarılı konserlere imza atan, 2014’teki konserinde BBC Proms’ta sahneye çıkan ilk Türk orkestrası olarak yer alan BİFO, 2016’da Viyana’dan Almanya’ya uzanan ve Avrupa basınından övgü dolu eleştiriler alan bir turne gerçekleştirdi.

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2017'de Hong Kong Sanat Festivali'nde iki konser vererek, Daniel Hope ve Vadim Repin ile başarılı bir Avrupa turnesine imza attı. 2018'de Daniel Hope ile başlayan ve Nemanja Radulović ile devam eden Avrupa turnesinin son durağı olan Théâtre des Champs Elysées'de ayakta alkışlandı.

Birleşik Krallık Turnesi, Konser Programı:

5 Nisan Cumartesi, 19.30

Perth Concert Hall, Perth (İskoçya)