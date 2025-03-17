Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Birleşik Krallık turnesi

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Birleşik Krallık turnesi

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 4-11 Nisan 2025 tarihleri arasında müzikseverlerle Birleşik Krallık'ta bir araya geliyor. Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, sırasıyla Perth, Edinburgh, Londra, Guildford ve Sheffield'da vereceği bu konserlerde çellist Pablo Ferrández'e eşlik edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan Birleşik Krallık turnesi
        ABONE OL

        Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 25. sezonunda Birleşik Krallık’ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        En son 2018’deki Avrupa turnesiyle büyük beğeni toplayan BİFO, 4-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Perth, Edinburgh, Londra, Guildford ve Sheffield'i kapsayan bir turne gerçekleştirecek.

        BİFO’nun Birleşik Krallık’taki bu ilk turnesi, 5 Nisan’da İskoçya’nın Perth şehrindeki Perth Concert Hall’da vereceği konserle başlayacak.

        Konserlerin solisti ise tekniği ve ruhunu müziğe yansıtmasındaki ustalığıyla tanınan çellist Pablo Ferrández olacak.

        15. Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda ödül kazanan ve Sony Classical’in özel sanatçısı olan Pablo Ferrández, "yeni bir çello dehası" (Le Figaro) olarak selamlanıyor.

        REKLAM

        KLASİKLERIN BÜYÜSÜ VE FERİT TÜZÜN’ÜN ESERİYLE ZENGİNLEŞEN REPERTUVAR

        Programda, Ferit Tüzün, Franz Schubert ve Ludwig van Beethoven ve Fransız müziğinin zarif temsilcisi Saint-Saëns'ın yapıtları yer alıyor. Turne boyunca, Schubert’in “Bitmemiş” başlığını taşıyan 8. Senfonisi, Saint-Saëns’ın 1. Çello Konçertosu ve Beethoven’ın “Pastoral” başlıklı 6. Senfonisi seslendirilecek. Londra ve Sheffield konserlerinde ise bu programa ek olarak, Ferit Tüzün’ün Nasreddin Hoca “Humoresque” adlı eseri dinleyiciler ile buluşacak. Müzikseverler, BİFO’nun Birleşik Krallık turnesini, borusansanat ve borusanistanbulfilarmoni sosyal medya hesapları ile Nisan ayının başında aktif olacak bifoturne.com blogu üzerinden yakından takip edebilecekler.

        Geçtiğimiz yıllarda da uluslararası alanda başarılı konserlere imza atan, 2014’teki konserinde BBC Proms’ta sahneye çıkan ilk Türk orkestrası olarak yer alan BİFO, 2016’da Viyana’dan Almanya’ya uzanan ve Avrupa basınından övgü dolu eleştiriler alan bir turne gerçekleştirdi.

        REKLAM

        2017'de Hong Kong Sanat Festivali'nde iki konser vererek, Daniel Hope ve Vadim Repin ile başarılı bir Avrupa turnesine imza attı. 2018'de Daniel Hope ile başlayan ve Nemanja Radulović ile devam eden Avrupa turnesinin son durağı olan Théâtre des Champs Elysées'de ayakta alkışlandı.

        Birleşik Krallık Turnesi, Konser Programı:

        5 Nisan Cumartesi, 19.30

        Perth Concert Hall, Perth (İskoçya)

        6 Nisan Pazar, 15.00

        Usher Hall, Edinburgh (İskoçya)

        8 Nisan Salı, 19.30

        Cadogan Hall, Londra (İngiltere)

        9 Nisan Çarşamba, 19.30

        G Live, Guildford (İngiltere)

        10 Nisan Perşembe, 19.00

        Sheffield City Hall, Sheffield (İngiltere)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        14.çocuğunu doğurdu ve yine serbest kaldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!