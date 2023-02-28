Borusan Sanat’tan destek konserleri

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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 2 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konserde, incelikle seçilmiş eserlerden oluşan bir program izleyiciyle buluşuyor.

Hem kendi ülkesinde hem dünyada pek çok prestijli yarışmanın birincisi ve solist olarak Concertgebouw Amsterdam, Leipzig Gewandhaus, Milan La Scala gibi orkestralarla konser vermiş olan İspanyol Ulusal Orkestrası’nın trompet sanatçısı Manuel Blanco’yu dinleme fırsatı bulacağımız konserde, BİFO’yu Emilia Hoving yönetecek. 2021 yılında Stockholm Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nı yönettiği konserin ardından Critics’ Spurs Prize’a layık görülen Hoving, Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası’nın konuk şeflerinden biri olarak kayıtlar dolduruyor.

- Manuel Blanco

Hoving yönetimindeki orkestranın Sibelius’un Bahar Şarkısı ve Schumann’ın sevilen yapıtlarından biri olan 1. Senfoni’sinin seslendireceği konserde, başarılı trompet sanatçısı Blanco, Avusturyalı besteci Hummel’in Trompet Konçertosu’nu yorumlayacak.

-Emilia Hoving

NOISE VE DENEYSEL MÜZİK BORUSAN MÜZİK EVİ'NDE BİRLEŞİYOR

Farklı jenerasyondan iki öncü isim deneysel müzikte birleşiyor. Birçok avangard, endüstriyel, deneysel projeye de imza atan ve efsanevi Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi olan öncü müzisyen FM Einheit ilk Türkiye konserini, Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez’in katılımıyla Borusan Müzik Evi’nde veriyor. Müzisyenlerin solo gösterilerle başlayıp FM Einheit ve Batur Sönmez’in özel ortak performanslarıyla son bulacağı bu konser, 10 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor.

- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

TİMUÇİN ŞAHİN'S FLOW STATE BORUSAN MÜZİK EVİ'NDE

New York Times’ın “Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci” diye tanımladığı Timuçin Şahin; Sean Rickman, Cory Smythe ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimlerinden oluşturduğu Timuçin Şahin’s Flow State grubu ile 11 Mart Cumartesi saat 21.00’de müzikseverlerle bir araya geliyor.

ANIL ERASLAN BORUSAN MÜZİK EVİ'NDE

Rüya, doğaçlama ve film arasındaki ilişkileri temel alan uzun soluklu bir belgesel projesinin parçası olan deneysel müzik topluluğu Dream Works, 17 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak. İstanbul’daki doğaçlama müzik sahnesinin önde gelen isimlerinin yer aldığı grup, Osmanlı-Türk müziği, özgür doğaçlama ve elektro-akustik müzik etkilerini özgün bir kolaja dönüştüren albümleriyle dinleyenleri heyecan verici bir serüvenle baş başa bırakacak.