Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Böyle bir seviye görülmedi

        Böyle bir seviye görülmedi

        İstanbul'da böyle bir seviye görülmedi. Trafik sıkışıklığına maruz kalmamak için motosiklet kullanımını tercih edenler bile trafik çilesine maruz kalmaya başladı. İstanbul'da otomobil ve motosiklet sayısındaki artışları, şehrin nüfus dağılımına göre oranlarsak ortaya çarpıcı rakamlar çıkıyor

        Giriş: 02.03.2025 - 00:11 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böyle bir seviye görülmedi
        ABONE OL

        Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama iş yerinin, evin pencereden veya herhangi bir yerde, dışarıya baktığımda zaman zaman şu düşüncelere kapılıyorum; "Acaba buralar, 50 yıl önce nasıl görünüyordu? Acaba buralar, 50 yıl sonra nasıl görünecek?"

        1960'lı yıllarda Levent semti...

        Zaman zaman; İstanbul'da yaşamaya başladığım 1990'daki İstanbul panoramasıyla günümüzdeki panoraması arasındaki muazzam farkı düşünüyorum.

        Günümüzdeki Levent semtinin panoraması...

        Gerçekten müthiş bir değişim...

        Örneğin o yıllarda; en yüksek yapılar camilerin minareleriydi.

        Günümüzde ise malumunuz, yükseklik özelliği gökdelenlerde bulunuyor.

        * İstanbul'un en yüksek binası, 261 metreyle İstanbul Sapphire...

        39 ilçede 90 bine yakın cadde ve sokağa sahip İstanbul'un gökdelen bölgelerinden Maslak'ta, her daim gökdelenler yükselmeye devam ediyor.

        O yıllarda, sık sık; "Şimdi bu kadar trafik varsa ileride ne olacak? Köprüleri neden çift katlı yapmamışlar ki?", "Neden metro ağını genişletmiyorlar ki?", "Deniz ulaşımı daha verimli hale getirilemez mi?" diyerek trafik sıkışıklığından yana dertlenirdik.

        Köprülere; kat çıkmak mümkün değildi ama metro ağını genişletmek, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek mümkündü.

        * İstanbul'un ilk metrosu 'M1' adıyla, 1989'da Aksaray - Kocatepe arasında hizmete sunuldu.

        * Günümüzde; 380 kilometrelik kent içi raylı sistem ağı bulunuyor. 18 hatta, günde 3 milyonun üzerinde yolcunun ulaşımı sağlanıyor.

        Fotoğrafta gördüğünüz yüksek binalar, 10 yıl öncesinde henüz inşa edilmemişti. Önümüzdeki 10 - 20 yıl içinde aynı bölgenin panoramasının nasıl olacağını tahmin etmek hiç zor değil.

        Metro ağları genişletilse, Marmaray ile Avrasya tüneli olsa da İstanbul'un trafik çilesi sona ermiyor.

        Bir metrobüs durağındaki yoğunluk...

        Bunun başlıca nedenleri malumunuz; plansız kentleşme nedeniyle yolların genişletilememesi, Boğaziçi gibi bir su yoluna rağmen deniz ulaşımından, olması gerekenden daha az fayda sağlanması, nüfus artışı (Aşağıdaki tabloda yıllara göre nüfus artışının ne ölçüde olduğunu göreceksiniz) araç sayısındaki artış ve konfor seviyesinin ve sayısının bir hayli düşük olması nedeniyle toplu ulaşım araçlarının olması gerekenden az ölçüde tercih edilmesi...

        Bir zamanlar; Topkapı Sarayı'ndan bakıldığında, İstanbul'un böyle bir panoramaya sahip olacağı, acaba zihinlerinde hiç canlandırılmış mıydı?

        24 Şubat Pazartesi günü Kabataş'ta yürürken gördüğüm bir manzara bana "Yok artık... Motosikletliler bile trafik sıkışıklığına maruz kalmaya başlamış" dedirtti.

        Öyle değil mi?

        Trafik sıkışıklığı yaşamamak için son yıllarda motosiklet kullanımı bir hayli arttı.

        Hazır gıda ve diğer dijital alışverişlerin artmasına bağlı olarak moto kuryelerin çoğalması, motosiklet sayısının yükselmesindeki ana unsur..

        Motosikletlilerin kazalardan korunması ve konfor adına kask, mont, eldiven, pantolon, bot, yağmurluk, reflektör yeleklerinin son teknolojilerle geliştirilmiş olmasıyla sağlanan sürüş güvenliğinin ve zevkinin artması da yollarda motosiklet sayısını artıran bir diğer unsur...

        2024'te İstanbul'da kayıtlı moto kurye sayısı; 350 bini aştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 2023'te yaptığı bir açıklamada kayıtlı olan moto kurye sayısı yaklaşık 250 bindi. Günümüzde; kayıtlı olmayanlarla birlikte bu sayısının yaklaşık 500 bin olduğu tahmin ediliyor.

        Kısacası; yollarda gördüğümüz her 100 motosikletten 64'ü moto kurye...

        Yukarıdaki fotoğrafı; geçtiğimiz günlerde Kabataş'ta çektim.

        Aşağıdaki fotoğraf ise Kemali Söylemezoğlu'nun arşivindeki Kabataş fotoğraflarından biri olup, 1970'li yıllarda çekilmiş. Aynı yer, farklı yıllar...

        Türkiye'nin ve İstanbul'un nüfusuyla, otomobil sayısı arasındaki oranlar, karşımıza konunun özeti olarak çıkıyor.

        YILLARA GÖRE TÜRKİYE NÜFUSU

        1970… 34.772.031 (252 kişiye 1 otomobil)

        1975… 39.185.637 (97 kişiye 1 otomobil)

        1980… 43.905.790 (59 kişiye 1 otomobil)

        1985… 49.178.079 (50 kişiye 1 otomobil)

        1990… 53.994.605 (33 kişiye 1 otomobil)

        1995… 58.522.320 (19 kişiye 1 otomobil)

        2000… 63.174.483 (14 kişiye 1 otomobil)

        2005… 67.743.052 (12 kişiye 1 otomobil)

        2010… 72.137.546 (10 kişiye 1 otomobil)

        2015… 78.741.053 (7 kişiye 1 otomobil)

        2020… 83.614.362 (6 kişiye 1 otomobil)

        2024… 85.664.944 (5 kişiye 1 otomobil)

        • 1970'ten 2024'e kadar olan süreçte, Türkiye'nin nüfusu; % 146 arttı.

        Aynı süreçte, otomobil sayısı (Diğer taşıtlar hariç) ise % 11691 oranında arttı.

        Çok eski yıllara gitmeden bir değerlendirme yapacak olursak, örneğin son 10 yılın karşılaştırmasında da trafik keşmekeşliğinin ana nedeni gözler önüne seriliyor.

        Otomobil sayısı, 2024'te; 2015'e oranla iki kat daha fazla.

        İstanbul'da motosiklet kullanımının ne ölçüde arttığını sayısal olarak ifade etmek gerekirse aşağıdaki tabloya göz atmak gerekir.

        İSTANBUL NÜFUS

        2015… 14.657.434 (57 kişiye 1 motosiklet)

        2024… 15.701.602 (19 kişiye 1 motosiklet)

        • 10 yıllık süreçte, İstanbul'un nüfusu; % 7 arttı.

        Aynı süreçte motosiklet sayısı ise % 210 arttı.

        Peki Türkiye'de yollarda en çok hangi araç tipi seyrediyor?

        2024 sonunda Türkiye'de, trafiğe kayıtlı araç sayısı; 31.301.389 oldu.

        Otomobil... 16.245.420 (% 51.9)

        Motosiklet... 6.260.279 (% 20)

        Kamyonet... 4.695.208 (% 15)

        Traktör... 2.253.702 (% 7.2)

        Kamyon... 1.001.644 (% 3.2)

        Minibüs... 532.123 (% 1.7)

        Otobüs... 219.109 (% 0.7)

        Özel Amaçlı Taşıt... 93.904 (% 0.3)

        REKLAM

        Şimdi, sizleri Kemali Söylemezoğlu'nun arşivinde bulunan İstanbul'un henüz trafik sıkışıklığına maruz kalmadığı yıllardaki fotoğraflarıyla baş başa bırakıyorum.

        Saraçhane

        Üsküdar

        Aksaray

        Şişhane

        Sirkeci

        Taksim

        Aksaray

        Sirkeci

        Rumelihisarı

        Bağlarbaşı

        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu' Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #istanbul trafik
        #otomobil
        #motosiklet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı
        Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Kara Kartal 6. viteste!
        Kara Kartal 6. viteste!
        Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir
        Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Horoz keserken canından oldu
        Horoz keserken canından oldu
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor