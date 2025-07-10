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        Haberler Kültür-Sanat Brezilya Caz sanatçısı Roger'dan İstanbul'da konser

        Brezilyalı sanatçı Roger'dan istanbul'da konser

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında Brezilyalı müzisyen Roger Jose Cury, cazseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:06
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        Brezilyalı sanatçı Roger'dan istanbul'da konser
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        Brezilyalı caz sanatçısı Roger Jose Cury, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

        Esma Sultan Yalısı'nda konser veren sanatçıya, davulda Daniel Conceiçao Santana, bas ve davulda Emerson Matheus Alcantara eşlik etti.

        Sahne adıyla Roge olarak bilinen usta müzisyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Curyman albümlerinin hayatında önemli bir yer edindiğine belirterek, "İki albüm oldu. Bu yüzden çok önemli. Başka bir ülkede, başka bir dille, başka bir kültürde konuşmak çok zordu. Ailemle birlikte Brezilya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındım. Bu albüm hayatımın bir resmi gibi geliyor." dedi.

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        Brezilya kültürünün müziğinde yer aldığına işaret eden Roge, "Brezilya'da bu tür bir müzik yapamazdım. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak zorunda kaldım. Amerikalı yapımcı Thomas Brenneck'i buldum. Samba, funk, soul gibi tarzları bir araya getirdim." diye konuştu.

        Türkiye'de ilk defa sahne aldığını söyleyen sanatçı, "Buraya gelmeyi çok merak ediyordum. Brezilya'daki arkadaşlarımla konuştuğumda herkes çok heyecanlandı. İstanbul çok özel bir yer ve çok heyecanlıydım. Hala burada olduğum için heyecanlıyım. Arkadaşlarımla burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Müziğinde hem neşe hem de hüzün temaları barındırdığından bahseden Roge, şunları kaydetti:

        "Hayat sadece mutluluk değildir. Tüm duyguları kabul etmeliyiz. Kendimize karşı dürüst olmalıyız. Bir dalga gibi bazen mutluyuz, bazen değiliz. Hayatın dinamiği var. Müziğin de dinamik olması gerekiyor. Yani müzik bize diyor ki, çok fazla tempolu müzik var ama daha yavaş müzikler de var."

        FESTİVAL 17 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

        32. İstanbul Caz Festivali, konser programları ve atölye çalışmalarıyla 17 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

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        Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta aynı sahneyi paylaşacak.

        Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

        Gece Gezmesi konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.

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        #Roger Jusy Cury
        #İKSV
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