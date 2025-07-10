Brezilyalı caz sanatçısı Roger Jose Cury, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Esma Sultan Yalısı'nda konser veren sanatçıya, davulda Daniel Conceiçao Santana, bas ve davulda Emerson Matheus Alcantara eşlik etti.

Sahne adıyla Roge olarak bilinen usta müzisyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Curyman albümlerinin hayatında önemli bir yer edindiğine belirterek, "İki albüm oldu. Bu yüzden çok önemli. Başka bir ülkede, başka bir dille, başka bir kültürde konuşmak çok zordu. Ailemle birlikte Brezilya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındım. Bu albüm hayatımın bir resmi gibi geliyor." dedi.

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Brezilya kültürünün müziğinde yer aldığına işaret eden Roge, "Brezilya'da bu tür bir müzik yapamazdım. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak zorunda kaldım. Amerikalı yapımcı Thomas Brenneck'i buldum. Samba, funk, soul gibi tarzları bir araya getirdim." diye konuştu.

Türkiye'de ilk defa sahne aldığını söyleyen sanatçı, "Buraya gelmeyi çok merak ediyordum. Brezilya'daki arkadaşlarımla konuştuğumda herkes çok heyecanlandı. İstanbul çok özel bir yer ve çok heyecanlıydım. Hala burada olduğum için heyecanlıyım. Arkadaşlarımla burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.