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        Haberler Sağlık Bu yiyecekleri mikrodalgada ısıtmadan önce iki kez düşünün! Kanser riskini artırıyor

        Bu yiyecekleri mikrodalgada ısıtmadan önce iki kez düşünün! Kanser riskini artırıyor

        Mikrodalga, günde en az bir kez kullanılan kullanışlı bir mutfak cihazıdır. Bazı insanlar mikrodalgada yemek pişirmeyi sevse de çoğu kişi mikrodalgayı yemekleri yeniden ısıtmak için kullanır. Ve hepimiz, zor durumda kaldığımızda ya da birkaç gün toplu yemek pişirdiğimizde dünden kalan yemekler olmuştur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 19:58 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:58
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        Yiyeceklerinizi neden asla plastik kaplarda mikrodalgada pişirmemeniz gerektiğini zaten biliyor olsanız da bazı artık yiyecek türlerini bu kaplara koyarken iki kez düşünmeniz gerektiğini de biliyor muydunuz? Süper yağlı yiyecekler de bunlardan biri. Evet, dün gece restorandan eve getirdiğiniz kızarmış yemeklerden arta kalanlardan ya da geçen gün yaptığınız kalın hamurlu pizzadan bahsediyoruz. Peki ya patates kızartması, soğan halkası ya da özellikle yağlı hamburger? Kural aynı. Onları mikrodalgaya koymaktan kaçının!

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        İşte nedeni: Tüm yemeklik yağların tabiri caizse kendi kaynama noktaları veya ısı eşikleri vardır. Livestrong'a göre, bu sınırı aştıklarında yalnızca besin değerlerini kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığınıza zararlı toksik maddeler de yayıyorlar. Sertifikalı sağlık koçu Isadora Baum, Bustle için şunları yazdı: "Yağlar ancak belirli bir miktarda ısıyı tolere edebilir, bu nedenle eşiği aştığında kanserojen olabilecek tehlikeli toksinler oluşturabilir."

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        YENİDEN ISITMA İŞLEMİ SIRASINDA AÇIĞA ÇIKAN SERBEST RADİKALLER ENDİŞE VERİCİDİR

        Artan patates kızartmasını bir veya iki dakikalığına mikrodalgaya atmayı pek düşünmeyebilirsiniz, ancak aslında kalan yiyeceğin vücudunuzdaki sağlıklı hücrelere zarar verebilecek serbest radikalleri serbest bırakmak için yeniden ısıtıldığı bir ortam yaratıyorsunuz.

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        Arizona Üniversitesi Andrew Weil Bütünleyici Tıp Merkezi'nin kurucusu Dr. Andrew Weil'in paylaştığı gibi: "Yakın zamanda yapılan bir araştırma, kanola gibi yağlar kullanıldığında 4-hidroksi-trans-2-nonenal (HNE) adı verilen bir toksinin oluştuğunu buldu. Mısır, soya fasulyesi ve ayçiçek yağları yeniden ısıtılır. Yemeklik yağlardan HNE içeren gıdaların tüketimi, artan kardiyovasküler hastalık, felç, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, Huntington hastalığı, çeşitli karaciğer bozuklukları ve kanser riskleriyle ilişkilendirilmiştir."

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        Mikrodalga fırınlardaki yağlı yiyeceklerle ilgili tüm bu konuşmalar, kalan patates kızartmasını güzel ve çıtır hale getirmek için (mikrodalga fırına atmadan) yeniden kızartmaya yönelmenize neden oluyorsa, tekrar düşünün. Mutfak uzmanı Brad Stevens'a göre, ekstra yağlı patateslerle karşılaşacaksınız çünkü onları üçüncü kez kızartacaksınız. "Genellikle patates kızartmasını tekrar ısıtmaktan kaçınmak istersiniz çünkü restoranlar patates kızartmasını servis yapmadan önce iki kez pişirir. Önce haşlayıp sonra kızartırlar. Siz sipariş ettiğinizde zaten iki kez pişmiş oluyorlar." Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yemeklik yağ, yağlı gıdanın mikrodalgada yeniden ısıtılmasıyla aynı mantığı takip eder.

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        YEMEKLİK YAĞI YENİDEN KULLANMAYA ÇALIŞIRKEN DİKKATLİ OLUN

        Yiyecekleri derin yağda kızartmayı seviyorsanız, muhtemelen ocakta duran bir tavada bir miktar yağ vardır. Belki onu tekrar kullanıp kullanamayacağınızı merak ediyorsunuz.

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        Öncelikle birkaç faktörün dikkate alınması gerekir. Hindustan Times'a göre Hindistan MitraSK Gıda Test Hizmetlerinde Sorumlu Laboratuvar Sorumlusu Dr. Soumyadeep Mukhopadhyay, "Yemeklik yağın güvenli bir şekilde yeniden kullanılma sayısı, içinde ne tür yiyeceklerin kızartıldığına, yağın türüne, hangi sıcaklıkta ısıtıldığına ve ne kadar süreyle ısıtıldığına bağlıdır" diye paylaştı. Farklı yağların farklı duman noktaları vardır.

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        Örneğin avokado yağı ve kanola yağı yüksek duman noktalarına sahipken kabak çekirdeği yağı ve ceviz yağı düşük duman noktalarına sahiptir. Bir yağı yeniden ısıtıp dumanlanma noktasının ötesine iterseniz, aslında yağlı yiyecekleri mikrodalgada yeniden ısıtarak yaptığınız şeyin aynısını yapmış olursunuz. Ayrıca, yağı yeniden ısıtarak trans yağ oluşumunu artıracaksınız ve trans yağlar vücudunuzdaki kötü kolesterol seviyelerini (LDL) yükseltip iyi kolesterolü (HDL) azaltacaktır.

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        Sonuçta yemeğinizi hazırlamanın ve tüketmenin en sağlıklı yolunu düşünmeye değer. Mikrodalga fırın yiyeceklerinizi gerçekten daha az sağlıklı hale getiriyorsa ve yemeklik yağın yeniden kullanılması da aynı etkiyi yaratıyorsa, bu yeniden ısıtma yöntemlerini kullanmaktan kaçının. Yağlı yiyeceklerden arta kalanları normal fırına atmayı ve kısık ateşte tekrar pişirmeyi deneyin (anahtar kelime "düşük"tür).

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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