Tam bir C vitamini deposu! Kemik ve kalp sağlığını destekliyor, bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara savaş açıyor

Tam bir C vitamini deposu! Kemik ve kalp sağlığını destekliyor, bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara savaş açıyor

Asidik bir yapısı bulunan kızılcık meyvesi idrar yolunda istenmeyen bakterilere müdahale edebilir ve bu özelliğiyle idrar söktürücü görevi görür. Ekşi bir tada sahip olan ve nadiren çiğ olarak tüketilebilen kızılcık, reçel ve şerbet olarak sofralarda yerini alır. Karbonhidrat ve lif açısından zengin bir meyve olan kızılcık meyvesinin içerisinde yüzde 90 oranında su bulunur.

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Hafızayı ve beyin fonksiyonlarını büyük oranda destekleyen önemli bir meyve olan kızılcık, hücrelerin zarar görmesini önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bunun yanında kızılcık tüketimi, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltır.

Kızılcık, kolesterol ve kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur. Kızılcık ayrıca, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde de etkilidir.