Tam bir C vitamini deposu! Kemik ve kalp sağlığını destekliyor, bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara savaş açıyor
Kış hazırlıkları şimdiden başladı. Konserve, turşu derken reçel yapımı için de kollar sıvandı. Kahvaltılıkların vazgeçilmezi olan reçel çeşitleri içeresinde en sağlıklı olan kızılcıkla yapılandır. E, K vitamini, manganez gibi vitamin ve mineraller içeren kızılcık, tam bir C vitamini deposudur. Siz de kışın bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için kızılcık reçeli için malzemeleri pazardan almayı unutmayın. "Kızılcık reçeli nasıl yapılır?" diye soranlar için tam kıvamında kızılcık reçeli tarifi haberimizde…
Asidik bir yapısı bulunan kızılcık meyvesi idrar yolunda istenmeyen bakterilere müdahale edebilir ve bu özelliğiyle idrar söktürücü görevi görür. Ekşi bir tada sahip olan ve nadiren çiğ olarak tüketilebilen kızılcık, reçel ve şerbet olarak sofralarda yerini alır. Karbonhidrat ve lif açısından zengin bir meyve olan kızılcık meyvesinin içerisinde yüzde 90 oranında su bulunur.
Hafızayı ve beyin fonksiyonlarını büyük oranda destekleyen önemli bir meyve olan kızılcık, hücrelerin zarar görmesini önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bunun yanında kızılcık tüketimi, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltır.
Kızılcık, kolesterol ve kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur. Kızılcık ayrıca, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde de etkilidir.
Antioksidanlar ve C vitamini bakımından zengin bir meyve olarak ön plana çıkan kızılcık, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Antioksidanlar, sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Bununla birlikte yüksek miktarda lif içerir ve sindirim sistemini düzenleyerek sağlıklı bir bağırsak hareketliliği sağlar. Kızılcık, kalp sağlığını destekleyen potasyum, folik asit ve flavonoidler de içerir.
Bunca faydası olan kızılcık meyvesinin en lezzetli hali olan reçeli yapmayı siz de mutlaka denemelisiniz. İşte tam kıvamında kolayca yapabileceğiniz kızılcık reçeli tarifi...
KIZILCIK REÇELİ TARİFİ
Malzemeler:
2 kg kızılcık
2 kg toz şeker
2 litre su
1 çay kaşığı limon tuzu
KIZILCIK REÇELİ NASIL YAPILIR?
Kızılcıkları iyice yıkayıp bir kenara alın. Uygun bir tencerenin içerisine 2 litre su ve 2 kg şekeri ekleyin ve şekerini eriyene kadar karıştırın. Eğer kızılcıklarınız küçükse, yarım su bardağı daha su ekleyebilirsiniz.
Reçel balımız kaynanaya başlayınca, altını kısın ve kızılcıkları ekleyin. Bu aşamada sürekli karıştırmayın kızılcıklar zarar görmesin.
Dilerseniz çekirdeklerini çıkarmadan yapabilirsiniz, bütün şeklinde durmasını seviyorsanız bu şekilde çok daha kolay olacaktır.
20-25 dk sonra balından kaşığı gezdirip, kaşıkta kalan bala çizik atın. Yol açılıp kapanmıyorsa olmuş demektir. Bu aşamada limon tuzunu ilave edin ve 2-3 dk daha kaynatıp altını kapatın.
Afiyet olsun.