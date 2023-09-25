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Yemeklerin yanına inanılmaz bir lezzet katan turşular, sağlık açısından da oldukça faydalı. Özellikle acı sevenlerin vazgeçemediği tatlardan olan jalapeno biber turşusu tarifi bu kış sofraların favorisi olacak. Üstelik yapımı oldukça pratik ve malzemeleri de basit. Evde katkısız bir şekilde kendinizin hazırlayabileceği turşu tarifleri ile hastalık görmeden kış geçirmek mümkün. İşte Meksika biberi jalapeno turşusu tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...