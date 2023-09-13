Kış hazırlıkları için kolları sıvayın! Kırmızı biberi böyle saklayınca asla bozulmuyor! İşte közlenmiş biber konservesi tarifi

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Yaz kış sevilerek tüketilen kırmızı biberin közlenmiş hali en çok tercih edilen türdür. Ancak lezzetli olmasının yanı sıra yapımı zor olan közleme işlemiyle her zamana uğraşmak mümkün olmuyor. Markette satılan konservelere güvenmiyor ve her zaman evde yapmayı tercih ediyorsanız, kış için konserve yöntemi tam size göre. Böylelikle istediğiniz zaman kullanıma hazır halde. Üstelik yapımı da oldukça kolay ve pratik. İşte bayılacağınız közlenmiş biber konservesi tarifi ve püf noktaları...