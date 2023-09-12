Burçak Evren’e emanet

Festival Başkanlığını Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaparken, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci ise festivalin onursal üyesi olarak yer alıyor.

Festivalin fikir hakkı ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği, festival başkanı; dernek başkanı akademisyen Batuhan Kalaycı, festival editörü Tennur Köylüoğlu ve festivalin tanıtım yönetmenliğini İhsan Yapar üstleniyor.

Festivalin danışmanlığını ünlü Türk sinema tarihçisi Burçak Evren yaparken, bu sene jüri başkanlığını da ünlü yönetmen Derviş Zaim üstleniyor. Jüri üyeliklerinde ise görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, senarist Hilal Çelenk, şair Yazar Faysal Soysal, müzisyen ve aranjör Tarık Abdurrahman Tarıkçı ve oyuncu Ali Burak Ceylan bulunuyor.

REKLAM

Festival kapsamında katılımcılar Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Milli Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları gibi mekanlarda ağırlanacak. Festival kapsamında bu yıl toplamda 66 bin TL para ödülü takdim edilecek.

Festivaldeki yarışma kategoriler ise; 'En İyi Ulusal Film', 'En İyi Uluslararası Film', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Belgesel Film' olarak belirlendi.