Burcu Özberk: Dinlendirici hafta sonu
Tatile devam eden ünlü oyuncu Burcu Özberk, havuz başında dikkat çeken pozlar paylaştı
Burcu Özberk, bitmeyen tatiliyle nâm-ı diğer 'Bayan Tatil' oldu.
Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sıkça tatil fotoğrafları paylaşan Özberk, bu kez havuz başından fotoğraflarını paylaştı.
İspanya tatiline devam eden Burcu Özberk, 10.2 milyon takipçili sosyal medya hesabında siyah bikinisiyle havuz başında pozlarını yayımladı.
34 yaşındaki oyuncu, yayımladığı o gönderilere; "Dinlendirici hafta sonu" notunu düştü.