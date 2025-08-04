Burgazada'da büyüleyici müzik festivali
Burgazada, genç ve yetenekli müzisyenlerin performans sergilediği geleneksel Burgazada Müzik Festivali'ne sahne oldu. Geçtiğimiz haftasonu düzenlenen festivalde birçok müzisyen sahne alırken, Burgazada'nın atmosferi festivale renk kattı.
Burgazada'nın Cennet Bahçesi, genç ve yetenekli müzisyenlerin performans sergilediği geleneksel Burgazada Müzik Festivali'ne sahne oldu.
lk kez 2019 yılında gerçekleşen Burgazada Müzik Festivali, dördüncü edisyonunda da Cennet Bahçesi’nin İstanbul manzaralı büyüleyici atmosferinde müzikseverlerle yeniden buluştu.
Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen festivalde 10 müzisyen sahne aldı.
Cumartesi günü Arkadaş, May, Selin Çıngır, Fuji ve Zozei sahne alırken, pazar günü ise Emircan İğrek, Gökçe Coşkun, Elif Kozan, Üçkuruş ve Heryol performanslarını sergiledi.
Farklı tınıların Burgazada'nın büyüleyici atmosferine karıştığı festival, dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.