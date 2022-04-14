Buz Devri'nin sincabı, palamudu nihayet yedi

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2002 yılında ilk filmiyle çıkış yapan efsane animasyon serisi Buz Devri'ne hayat veren Blue Sky Studios kapandı.

Yapım şirketi Buz Devri'nin sevilen karakteri Scrat'ın yer aldığı video ile sosyal medyadan hayranlarına veda etti. Video, Finale (Son) adı verilen bir YouTube kanalından liste dışı olarak paylaşıldı.

Serinin sonuna kadar palamudu ile maceralar yaşayan Scrat videoda mutlu sona ulaştı. Palamuduna nihayet kavuşan sincap Scrat ile bir devir de kapanmış oldu.

Animasyon serisinde tembel hayvan Sid'i seslendiren yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, "Ice Age/Buz Devri yolculuğunun bana kattıklarına, bu seri sayesinde buluştuğum insanlara ve Sid ile birlikte gülen herkese teşekkür ederim" dedi.

Buz Devri serisi, Scrat'in bir meşe palamudunun peşinde koşmasıyla başlamıştı.