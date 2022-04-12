'Çağrı' filmi 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor 0:00 / 0:00

İHA

Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı 'Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu' filmi 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilendi. Hayatını kaybeden yönetmen Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akad tarafından yenilenen film, 15 Nisan'da vizyona girecek.

İstanbul'da filmin basın gösterimine katılan Akkad, soruları yanıtladı.

Yaptıkları işle büyük gurur duyduğunu söyleyen Malek Akkad, "Böyle büyük bir film yapmak benim için büyük bir gurur. Sadece babam için değil, bu film dünya için önemli. En iyi teknolojiyi kullanmaya çalıştık. 4K film yaptık. Çok uzun zaman oldu ama bunu yapmak benim için büyük bir onur oldu. Şimdi tekrar sinemada böyle güzel bir filmi görmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Akkad, büyükannesinin Türk olması nedeniyle Türkiye ile güçlü bağlar hissettiğini söyledi.

"BABAMIN YAPTIĞI İŞLER HALA BİZİMLE"

Babası Mustafa Akkad'ın 'Çağrı' filmi ve sonrasında yaşanan süreçte büyük zorluklar çektiğini anlatan Malek Akkad, "Çok faza zorluk yaşadık. Birkaç yıl önceye kadar birçok ülkede yasaklandı. Dünyada film çok sevildi ama babam bazen dünyada gösterimlerine katılamadı. Keşke şu an burada bizimle olabilseydi. Ama onun yaptığı işler hala bizimle." şeklinde konuştu.

Musatafa Akkad'ın oğlu Malek Akkad ve Pamir Demirtaş

"FİLMDEN TİCARİ BİR BEKLENTİMİZ YOK"

Filmin Türkiye dağıtımcısı firmanın yöneticisi Pamir Demirtaş ise, "Film benim çok küçük yaşlardan beri izlediğim ve sevdiğim bir film. Malek'in filmi tekrar yenilediğini biliyorum, Malek zaten benim görüştüğüm bir arkadaşım. Film Orta Doğu'da da bu konuma gelmişti. Ben de Türkiye için böyle bir düşüncem olduğunu kendisine söyledim. Beraberce Türkiye'ye getirmeye karar verdik. Filmden ticari olarak bir beklentimiz, kaygımız yok. Daha çok babaya olan saygı ve hürmetten dolayı Malek'in çok emeği var. Eğer çok insan izlerse biz tabii ki çok mutlu oluruz. Çünkü çok güzel yenilendi her şey. Önceliğimiz filmin beğenilmesi. Televizyonda değil de sinemada farkının görülmesi. Sinemanın çok farklı bir etkisi olacağını biliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz tekrardan." dedi.