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Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeni bir sergilemeye ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında temelleri atılan Şişecam’ın, 10 Kasım’da Kurucusu Ulu Önder’i anmak için hazırladığı “Paramparça” filminde hayat bulan Atatürk portresi müzede yerini aldı. İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger tarafından 4 bin 28 çekiç darbesiyle yaratılan camdan Atatürk portresi, 31 Mart 2023’e kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde yakından görülebilecek.