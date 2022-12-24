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'Cam Atatürk portresi Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Rahmi M. Koç Müzesi, Şişecam’ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı 10 Kasım “Paramparça” filmindeki cam Atatürk portresini ziyaretçileriyle buluşturuyor. İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4 bin 28 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, 31 Mart 2023’e kadar müzede sergilenecek.

'Cam Atatürk portresi Rahmi M. Koç Müzesi'nde
HABERTURK.COM


Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeni bir sergilemeye ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında temelleri atılan Şişecam’ın, 10 Kasım’da Kurucusu Ulu Önder’i anmak için hazırladığı “Paramparça” filminde hayat bulan Atatürk portresi müzede yerini aldı. İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger tarafından 4 bin 28 çekiç darbesiyle yaratılan camdan Atatürk portresi, 31 Mart 2023’e kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde yakından görülebilecek.

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