Onur konuğu Türkiye 0:00 / 0:00

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Ağustosta Romanya’nın tarihi Bucovina bölgesinde 7'nci kez düzenlenen Campuling Kısa Film Festivali’nde bu yıl Türkiye onur konuğu ülke olarak ağırlanırken kısa filmler izleyicilerle buluştu. Festival seçkisi içinde İzmir’de çekilen yönetmenliğini Selin Mincinozlu’nun İzmir Buca’da çekimlerini gerçekleştirdiği 'Kök' ve İzmir Kısa Film Festivali’nin geçtiğimiz yıl gösteriminde yer alan filmler de yer aldı.

İzmir Kısa Film festivali yarışmalı bölümüne bu yıl 113 ülkeden 4039 film Altın Kedi ödüllerinde yarışmacı olmak ve festivalde gösterim almak için başvuruda bulundu. Önümüzdeki günlerde kısa film proje destekleme yarışmasının başvurularının da açılacağı festivalde bu yıl için 2 farklı kategori daha kısa filmcilerin başvuruları için açılacak.

Festival kapsamında yapılacak olan etkinliklerden birisi de sürdürülebilir film prodüksiyonlarının yapımı üzerine eğitimler olacak. 3 yıldır yeşil film ile ilgili bilgilendirme, eğitim ve workshoplar gerçekleştiren İzmir Kısa Film Festivali bu yıl içeriği daha zengin bir sürdürülebilir film yapımı bölümü ile kısa filmcilere faydalı bilgiler sağlayacak. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler yeşil film yapım kılavuzu şeklinde dijital bir içerik olarak paylaşılacak.

İzmirli diorama sanatçısı Şimal Gürkan’ın İzmir Kısa Film Festivali için hazırladığı sinema mekan ilişkisine dair olan eserleri sosyal medyada çok ilgi gördü. Festivali kapsamında sergilenecek olan çalışmalar arasında filmlerden aklımıza kazınan mekanlar filmlerdeki karakterlerden ayrı diorama sanatı ile tekrar hayat buluyor. Her yıl Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali bu yıl da Kasım ayında izleyici ile buluşacak.